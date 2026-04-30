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Picanya celebra el Maig Literari 2026 con una programación llena de encuentros

El ciclo, que alcanza su 17ª edición, reunirá del 5 al 28 de mayo a autores, lectores y figuras destacadas del panorama literario en el Centro Cultural n Además, se hará entrega del Premi Llig Picanya

Picanya reunirá a figuras destacadas del panorama literario en el Centro Cultural.

Picanya reunirá a figuras destacadas del panorama literario en el Centro Cultural. / A. P.

Sara García

Sara García

Pincanya

El municipio de Picanya acoge durante el mes de mayo una nueva edición de Maig Literari, que este año alcanza su 17ª edición con una variada programación centrada en el fomento de la lectura y el encuentro entre autores y público, una iniciativa nacida de la mano de la escritora local Carmen Amoraga.

Las actividades, que tendrán lugar en el Centro Cultural de Picanya, comenzarán el martes 5 de mayo a las 18.30 horas con la inauguración oficial del programa. El acto contará con la participación de la coordinadora del Club de Lectura de la biblioteca, Laia Serna, y la intervención de Almudena Hernández, subdirectora de Promoción del Libro, la Lectura y las Letras Españolas. Durante la jornada se realizará una tertulia sobre la obra Lágrimas de barro, con la presencia de la autora Carmen Amoraga, en la que participaran online los clubs de lectura ‘Mi Pueblo lee’.

Participantes en la última edición del Maig Literari de Picanya.

Participantes en la última edición del Maig Literari de Picanya. / A. P.

El jueves 7 de mayo tendrá lugar la mesa redonda «Picanya Escriu», donde diversos autores locales presentarán sus obras. Entre los participantes se encuentran Mario Caballero, Carla Moltó y Paquita Sánchez, en un acto presentado por la periodista Mónica Gómez.

El ciclo continuará el martes 12 de mayo con la presentación de la novela ‘Ingrata pàtria’ del autor Martí Domínguez, acompañado por Daniel Almenar en un acto organizado con la colaboración de Àgora de Ciència.

El jueves 14 de mayo se celebrará una conversación literaria entorno al libro Cartografies de Rosa Mascarell, en la que participará la autora junto a Nuria Sendra y Xelo Sánchez.

La población podrá disfrutar de una amplia programación durante todo el mes de mayo.

La población podrá disfrutar de una amplia programación durante todo el mes de mayo. / A. P.

Trobada literaria

Uno de los momentos más destacados llegará el martes 19 de mayo con una ‘trobada literaria’ protagonizada por las autoras Mamen Monsoriu y Anna Martínez Muñoz, conducida por Soraya Soler. El jueves 21 de mayo tendrá lugar la entrega del Premi Llig Picanya, que este año recaerá en el reconocido autor y gran narrador visual Paco Roca. El acto, que contará con la presencia de Martí Domínguez, incluirá una entrevista conducida por Robert Amoraga y acompañamiento musical de Peter Connally y Víctor Jiménez.

Finalmente, el jueves 28 de mayo se celebrará la entrega de los Premis Camí de la Nòria en su 18ª edición, con la participación de Marina Alegre que teatralizará el mítico poema ‘Coral Romput’ de Vicent Andrés Estellés.

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Todos los actos serán de acceso libre hasta completar aforo, consolidando así a Maig Literari como una cita imprescindible para los amantes de la literatura en la comarca.

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