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La suerte sonríe de nuevo a Torrent: la administración 3 vende el segundo premio de la Lotería

Este establecimiento de l'Horta Sud ya repartió suerte en noviembre de 2024, también con otro segundo premio, consolidándose como un punto de referencia

Administración de Lotería Número 3 de Torrent .

Administración de Lotería Número 3 de Torrent . / Levante-EMV

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Redacción Levante-EMV

Torrent

La suerte ha vuelto a hacer parada en Torrent. Este sábado, el segundo premio de la Lotería ha recaído íntegramente en la administración de lotería número 3, situada en la Avinguda al Vedat, 69, donde se ha vendido el número agraciado con un premio de 30.000 euros por décimo.

Además de los boletos vendidos en ventanilla, el número premiado también se juega mediante papeletas en el bar de la sede social de la Unión Musical de Torrent, por lo que la alegría podría estar muy repartida entre vecinos y habituales de la entidad.

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La suerte del municipio

No es la primera vez que este establecimiento reparte fortuna recientemente. En noviembre de 2024, apenas un mes después de la dana, la misma administración ya celebró otro segundo premio, consolidándose como uno de los puntos de referencia de la suerte en la localidad.

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