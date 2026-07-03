Clara Arnal: «Manises necessitava una proposta musical amb artistes actuals»
La regidora de Festes i Joventut de l’Ajuntament de Manises valora l'inauguració del Ceràmic Fest, que s'ha incorporat enguany a la programació de les festes de la ciutat
La Festa de la Ceràmica i la Cavalcada s’han consolidat com dos dels grans esdeveniments culturals del municipi, declarats d’Interés Turístic Autonòmic. Quin significat tenen per a la ciutat?
Per a Manises tenen un significat molt especial, perquè no són només dos actes dins d’una programació festiva: són una manera de contar qui som. La Festa de la Ceràmica i la Cavalcada parlen de la nostra història, de les nostres arrels i d’eixe vincle tan profund que Manises té amb la ceràmica. Són festes que ens unixen com a ciutat, que trauen al carrer el nostre orgull maniser i que permeten que veïns, veïnes i visitants visquen de prop una tradició que forma part de la nostra identitat. Que estiguen declarades d’Interés Turístic Autonòmic és un reconeixement molt important, però sobretot és una responsabilitat per a continuar cuidant-les, fent-les créixer i transmetent-les a les noves generacions.
Enguany han incorporat a la programació el Ceràmic Fest. Com naix la idea de crear este esdeveniment dins de la programació de les festes de Manises i quin objectiu s’ha marcat l’ajuntament amb esta nova iniciativa?
El Ceramic Fest naix enguany com una nova proposta dins de les festes, però respon a una línia de treball que tenia clara des de que vaig entrar com a regidora de Festes: donar més pes a la música en la programació i oferir concerts pensats per a públics diferents. Enguany li hem volgut donar una identitat pròpia amb el Ceramic Fest i també amb el Ceramic Party, perquè realment és una proposta de dos dies. El primer dia està més enfocat a la música en valencià, i el segon naix pensant especialment en el públic juvenil de Manises, amb artistes actuals i molt presents en el panorama musical que escolten les noves generacions. L’objectiu és clar: que les festes arriben a més gent, que els manisers i maniseres puguen disfrutar de diferents estils musicals sense eixir de la ciutat i, que la gent jove senta que també té el seu espai dins de la programació festiva.
El cartell aposta per artistes de referència de la música valenciana, com ara La Fúmiga. Què ha influït en l’elecció d’estos noms?
Ha influït sobretot la voluntat de fer un cartell amb qualitat, actual i molt connectat amb la música en valencià. Volíem que el Ceramic Fest tinguera una identitat clara i que la primera edició comptara amb artistes capaços d’arribar a públics diferents, tant a gent jove com a persones que ja seguixen estos grups des de fa temps. La Fúmiga, El Diluvi, Sandra Monfort o DJ Cabrafotuda representen molt bé eixa escena valenciana viva, diversa i amb molta força. No buscàvem només portar noms coneguts, sinó crear una nit amb sentit, amb artistes que connectaren amb el territori, amb la llengua i amb una manera molt nostra de viure la música i la festa. I, a més, és un honor poder gaudir de La Fúmiga en la seua gira de comiat, un grup que ha marcat tota una generació i que ha ajudat a difondre, estimar i defensar la nostra llengua.
Després d’esta primera edició, la intenció és consolidar el Ceràmic Fest com una cita fixa dins del calendari festiu de Manises?
Sí, eixa és la intenció. Esta primera edició naix amb la voluntat de tindre continuïtat i de convertir el Ceràmic Fest en una cita pròpia dins del calendari festiu de Manises, sempre escoltant la resposta de la gent i valorant com funciona. Crec que Manises necessitava una proposta musical d’este tipus, amb identitat, amb artistes actuals i amb espai també per a la gent jove. Si la ciutat la fa seua, la nostra voluntat és continuar treballant perquè cresca any rere any i es consolide dins de les nostres festes.
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