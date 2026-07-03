La artesanía toma las calles por la Fiesta de la Cerámica

Hablar de Manises es hablar de cerámica. Por eso, los artesanos ceramistas de la localidad volverán a salir a la calle un año más para mostrar a vecinos y visitantes la Fiesta Internacional de la Cerámica. Una cita declarada Fiesta de Interés Turístico Autonómico que se celebrará el fin de semana del 11 y 12 de julio, con multitud de actividades programadas en torno al material más simbólico de Manises.

Durante estos dos días, de 18 a 22 horas, decenas de artesanas y artesanos saldrán de sus talleres e instalarán sus carpas y haimas a lo largo de la avenida Blasco Ibáñez para mostrar en directo su trabajo y permitir que la ciudadanía de Manises, así como los miles de visitantes que acuden a la ciudad, puedan participar de forma activa con sus propias manos.

Modelado, socarrat, raku, torno, estampación, trencadís, joyería, escultura en barro o cerámica de reflejo metálico son algunas de las especialidades que podrán disfrutarse durante esta cita también contará con una importante zona dedicada a la venta de piezas cerámicas artesanales.

Se trata, según destaca el concejal de Turismo del Ayuntamiento de Manises, Àngel Mora, de «una de las citas más importantes del calendario cultural y turístico de Manises, porque nos permite mostrar al mundo la riqueza de nuestro patrimonio cerámico y el talento de nuestras artesanas y artesanos».

Creaciones de reflejo metálico de Manises expuestas en la Fiesta de la Cerámica. / ED

Programación

El sábado 11 de julio, a las 19 horas, se representará una performance de danza creada exclusivamente para la Fiesta de la Cerámica y, a las 20 horas, tendrá lugar el famoso concurso de alioli. Las actividades continuarán el domingo 12, a las 19 horas, con la actuación de la Sociedad Musical L’Artística Manisense.A las 20 horas, se celebrará el tradicional concurso de torno, junto al cruce con el paseo Guillermo de Osma.

En la Fiesta Internacional de la Cerámica de Manises participarán Taulellet, Ceràmiques Pepe Royo, ANPEC, Aliarte Cerámica, Francisco Mas Tortosa, Arturo Mora, La Botiga de Gema, la Asociación Amigos del MCM, Educart, Porcelanas Mercedes, Drac Ceramic, Francisco Álvarez, Cerámicas Rafael Mora, Flores Cerámicas, Vímet Ceràmic, Nacho Suministros Cerámicos, el Centro Ocupacional Francisco Navarro Tarín y ACOVA.

En esta edición de la Fiesta participarán diversas Ciudades Creativas de la UNESCO, entre las que destacan Carrara (Italia), Barcelos (Portugal) y Faenza (Italia). Su presencia, señala el edil de Turismo, «refuerza los lazos internacionales de Manises y consolida nuestra proyección como referente mundial de la cerámica». También acudirán a la celebración la ciudad hermanada de Montelupo Fiorentino (Italia), mientras que Cabo Verde participará mediante una representación institucional.

Pepe Royo, ceramista homenajeado

El ceramista Pepe Royo será homenajeado en la Fiesta de la Cerámica de Manises de 2026. / ED

Pepe Royo Alcaraz será este año el ceramista homenajeado de la Fiesta de la Cerámica 2026. Pertenece a la séptima generación de una saga de ceramistas de Manises y lleva más de 50 años vinculado a la cerámica. Debe su formación a sus antecesores y a su paso por la Escuela Superior de Cerámica de Manises, donde cursó los Estudios Superiores de Cerámica, el Grado en Cerámica y el Ciclo de Cerámica Artística. Su obra se enmarca principalmente entre los siglos XVIII y XIX, con una gran profusión de formas y colores.

Además de la elaboración de piezas, imparte clases de torno, decoración y modelado, con el objetivo de transmitir todos sus conocimientos. La entrega del galardón tendrá lugar el día 9 de julio a las 19 horas en el Auditorio Germanías. Previamente, a las 18 horas, se inaugurará la exposición de los artesanos en el edificio El Arte de Manises.