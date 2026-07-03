Jesús Borràs: "Manises és coneguda per la ceràmica, i això és el que hem de potenciar"
L'alcalde de Manises destaca el valor històric i cultural de les festes patronals i d'actes com la Festa i la Cavalcada de la Ceràmica, que cada any atrauen milers de visitants i projecten la imatge de Manises dins i fora de la Comunitat Valenciana
Tres anys després recupera la vara de comandament i torna a ser l'alcalde de Manises. Com afronta estes festes?
Com sempre. Amb moltes ganes que la gent s'ho passe bé, que tot isca bé i que els actes més importants, com els Moros i Cristians, la Cavalcada de la Ceràmica o la Festa del Turisme, donen a Manises l'impuls que sempre li han donat, que és el que cal buscar en les festes.
Què representen les festes per a una ciutat com Manises?
Les festes permeten eixir de la rutina i suposen tindre aproximadament un mes en què cada dia tens la possibilitat d'anar a tres o quatre llocs a gaudir dels diferents actes programats.
Quin creu que és el principal valor que aporten estes celebracions més enllà del component lúdic?
La convivència. Per exemple, els Moros i Cristians tenen una part lúdica, però també una part històrica molt important. També el turisme, perquè la programació està molt enfocada a potenciar la ceràmica. I, sobretot, la Cavalcada de la Ceràmica, que és la que marca el dia gran de les festes de Manises.
Quin impacte econòmic tenen les festes en el comerç local, l'hostaleria i el teixit empresarial de la ciutat?
Hi ha un impacte econòmic important, encara que podria ser encara més gran. El fet de tindre metro i poder desplaçar-te a València cada cinc minuts fa que les festes moguen molta gent, i hi ha dies que a Manises hi pot haver fins a 40.000 o 50.000 persones de fora. Però això també fa que molta gent vinga, veja l'acte i se'n vaja, i no es quede, per exemple, a sopar.
Quina importància té que els negocis locals formen part activa de la programació festiva?
És molt important. Tot i això, si hi haguera més producció de ceràmica a Manises, perquè n'hi ha molt poca, encara seria millor. M'encantaria que el sector no haguera patit la crisi que ha patit i que hi haguera més producció al poble. I en això està treballant este govern: a potenciar la ceràmica i a aconseguir que, en un termini no massa llarg, hi haja cada vegada més artesans que s'hi dediquen.
Parlar de Manises és parlar inevitablement de ceràmica. Quin paper ocupa hui este sector en la identitat del municipi?
Com a senyal d'identitat és únic. De fet, som Ciutat Creativa de la Unesco per això. Manises és coneguda per la ceràmica, i això és una cosa que hem de cuidar i potenciar. I en això estem treballant.
Un dels grans reptes de qualsevol festa popular és atraure els més jóvens. Com està treballant l'Ajuntament en este àmbit?
A través d'una programació atractiva. Per exemple, enguany hem impulsat el Ceràmic Fest, un espectacle que portarà a Manises grups com La Fúmiga, El Diluvi, DJ Cabra Fotuda o Sandra Monfort. També el Ceràmic Party. Dos dies amb un espectacle molt important que creiem que atraurà molta gent, especialment la més jove, que és el que volem.
Parlant del Ceràmic Fest, què aportarà este nou esdeveniment que fins ara no oferien altres activitats?
Manises no tenia espectacles d'este nivell en festes des de feia molts anys. I he d'agrair a la regidora de Festes haver aconseguit portar quatre artistes molt coneguts. La gent demanava un espectacle que s'eixira de la normalitat de sempre. Enguany seran dos dies. Crec que és un canvi molt rellevant pel que fa a la importància de la festa perquè sabem que vindrà molta gent de Manises, però també molta gent de fora, que vindrà a vore els concerts, soparà ací i impulsarà l'economia.
I, a més, fomentant el valencià...
Efectivament. Venen quatre referents fonamentals en la difusió de la nostra llengua.
La Festa de la Ceràmica i la Cavalcada s'han consolidat com dos dels grans esdeveniments culturals del municipi. Quin significat tenen per a la ciutat?
La Festa de la Ceràmica suposa l'arribada de molts visitants que, a més, tenen l'oportunitat de conéixer els ceramistes del poble, descobrir com s'elabora la ceràmica i aprendre a treballar-la. I la Cavalcada dona molta visibilitat a Manises. Permet que ens coneguen arreu del món, perquè ix en totes les televisions i en la premsa, i fomentem allò que és nostre, que és la ceràmica. I ací m'agradaria reconéixer l'esforç que fa la clavaria per traure avant este acte. Un esforç molt important que fan durant tot l'any, comprant, empaquetant i tenint-ho tot molt ben preparat perquè no falle res.
Manises complix cinc anys com a Ciutat Creativa de la Unesco. Què ha suposat este reconeixement per a la ciutat?
Ha suposat l'arribada de més visitants, cosa que és important, i ens ha situat en el centre. Hem notat que, d'alguna manera, estem més presents en el panorama mundial. I pel que fa a la ceràmica, el reconeixement és encara més gran, perquè ara venen artistes internacionals de molt de renom. Abans en venien alguns, però ara en venen molts més. La nostra idea és continuar en esta línia i donar un nou impuls perquè tinga encara més importància.
Per què cal vindre a gaudir de les festes de Manises?
Perquè s'ho passaran molt bé. Són unes festes molt completes. Hi ha molta oferta festiva per a ballar, però també hi ha una part cultural que cal cuidar, com els Moros i Cristians, la Festa de la Ceràmica, la Cavalcada o l'actuació de l'Artística Manisense, encara que enguany no actuarà perquè s'ha de preparar per al Certamen Internacional de Bandes de Música de València, que se celebra el 19 de juliol. A més, treballarem per consolidar la Cordà, un acte que sempre ha tingut molt de prestigi i que ens agradaria reforçar perquè tornara a formar part de la programació de les festes.
Si haguera de definir en una frase què fa úniques les festes de Manises, quina seria?
Una festa participativa en què els veïns reben la gent de fora amb molta alegria. La gent de fora és sempre ben rebuda a Manises.
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