Fiestas de Torrent 2026: estos son los conciertos y los actos que no te puedes perder

Julio vuelve a ser sinónimo de fiesta en Torrent. La ciudad afronta sus semanas grandes con una programación que reunirá 81 actividades repartidas por 32 espacios y una propuesta pensada para que vecinos y visitantes encuentren planes prácticamente cada día. Conciertos, espectáculos familiares, folklore, cultura, gastronomía, actos religiosos y, sobre todo, las celebraciones de Moros y Cristianos convertirán la capital de l’Horta Sud en uno de los principales focos festivos de la Comunitat Valenciana hasta el próximo 30 de julio.

La Gran Entrada Mora y Cristiana, el concierto que reunirá a Rosa López, Chema Rivas y Natalia o el prestigioso festival Jazz Panorama son algunos de los principales reclamos de unas fiestas que mantienen la apuesta por acercar la actividad a todos los barrios de la ciudad y ofrecer alternativas para públicos de todas las edades. Plazas, parques, jardines y espacios públicos volverán a transformarse en escenarios donde convivirán las actividades infantiles, la música en directo, las tradiciones valencianas y los grandes actos que cada verano reúnen a miles de personas.

Durante la presentación de la programación, la alcaldesa de Torrent, Amparo Folgado, invitó a vecinos y visitantes a participar en unas fiestas que, aseguró, han sido concebidas como un espacio de encuentro abierto a todos. «Invito a todos a venir a Torrent durante este mes de julio para disfrutar de unas fiestas abiertas, participativas y pensadas para todas las edades. Queremos que quienes nos visiten descubran una ciudad llena de vida, de tradición y de cultura», destacó la alcaldesa.

En la misma línea se expresó la concejala de Fiestas, María Fernández, quien subrayó el esfuerzo realizado para extender la programación a todos los rincones del municipio. «Hemos preparado actividades en todos los barrios para que cualquier vecino pueda disfrutar de las fiestas muy cerca de casa. Es una programación muy variada en la que colaboran numerosas concejalías, asociaciones y entidades de Torrent», señaló.

El presidente de la Federación de Moros y Cristianos de Torrent, Xavi Santamaría; la alcaldesa de Torrent, Amparo Folgado; y la concejala de Fiestas, María Fernández, durante la presentación de la programación de las Fiestas Patronales de Torrent.. / ED

La Gran Entrada, el gran escaparate de la fiesta

Si hay un acto capaz de definir las Fiestas Patronales de Torrent ese es, sin duda, la Gran Entrada Mora y Cristiana. El desfile volverá a recorrer el centro histórico el miércoles 29 de julio tras la tradicional Entrada de Bandas y reunirá a comparsas, boatos, ballets, escuadras especiales y cientos de festeros en un espectáculo que cada año congrega a miles de personas llegadas desde distintos puntos de la comarca y de la provincia.

Redacción Levante-EMV

Antes de ese gran momento, la Federación de Moros y Cristianos protagonizará una intensa programación que comenzará oficialmente con el tradicional Pregón, continuará con la Entradeta Infantil y tendrá como antesala de la Gran Entrada las representaciones de la Conquista Mora y la Reconquista Cristiana en la Plaza Mayor. Un conjunto de actos que convierten a Torrent en una de las localidades donde esta celebración adquiere mayor protagonismo dentro del calendario festivo valenciano.

Música para todos los gustos

La música volverá a ser otro de los grandes pilares de las Fiestas Patronales. Uno de los momentos más esperados llegará el domingo 26 de julio, cuando la Plaza de la Libertad reúna sobre el mismo escenario a Rosa López, Chema Rivas y Natalia, tres artistas de estilos diferentes que protagonizarán uno de los conciertos con mayor capacidad de convocatoria de la programación gracias a la colaboración de Bigsound Festival.

A esta actuación se sumará una oferta musical diseñada para llegar a públicos muy diversos. El consolidado festival Jazz Panorama volverá a convertir los Jardines del Hort de Trénor en un referente para los aficionados al género con las actuaciones de Ledisi «For Dinah», Perico Sambeat Flamenco Quintet y Andrea Motis Guitar Trio, tres propuestas que sitúan nuevamente a Torrent dentro del circuito nacional de jazz.

La programación incluirá además espectáculos tan variados como Les Arts Volant, que acercará la zarzuela al público en la Plaza Mayor; una nueva edición de Sona Torrent, con Va de Rumba y Routers; musicales como The Legends o La Mundial; propuestas dedicadas a la copla y a la música mexicana, además de tributos a grupos y artistas tan conocidos como Héroes del Silencio, Manuel Carrasco, Melendi o Mocedades. El humor también tendrá su espacio con nuevas citas del Circuito de Monologuistas repartidas por diferentes escenarios.

La música ocupará, un año más, un espacio central en las Fiestas Patronales de Torrent. / ED

Cultura, tradición y actividades en familia

Más allá de los grandes conciertos y de los actos festeros, la programación reserva un amplio espacio para la cultura y las actividades familiares. Entre las novedades destaca el ciclo «Jaume I: Vida y Obra», organizado con motivo del 750 aniversario de la muerte del monarca y concebido para acercar su figura a los más pequeños mediante cuentacuentos, juegos tradicionales y actividades divulgativas en distintos barrios de la ciudad.

Las tradiciones valencianas también estarán muy presentes con las actuaciones de Els Llauradors de Torrent, el XVIII Festival Nacional de Folklore Ciudad de Torrent y la exhibición del Grup de Ball de Torrent, propuestas que contribuirán a mantener vivo el patrimonio cultural y etnológico del municipio.

Los más pequeños volverán a contar con una programación específica gracias a la Xicoteta Fira Infantil «Carnival», los juegos tradicionales repartidos por diferentes plazas y el musical «Aladdín», mientras que el tradicional Día de los Abuelos reunirá de nuevo a cientos de personas en una tarde de baile y convivencia que se ha consolidado como una de las actividades con mayor participación de las fiestas.

El día grande de los patronos

El cierre de las fiestas llegará el jueves 30 de julio con la festividad de los Santos Abdón y Senén, patronos de Torrent. La Solemne Misa Mayor en la parroquia de la Asunción dará paso a la tradicional procesión por las calles del casco histórico, uno de los momentos de mayor recogimiento y participación de todo el calendario festivo.

La jornada concluirá con dos de los espectáculos más esperados por el público. Primero, un castillo de fuegos artificiales iluminará la Plaza Mayor y, ya entrada la noche, la Gran Mascletà Nocturna pondrá el punto final a un mes de celebraciones que volverá a reunir a miles de personas en las calles de la ciudad.

Con una programación que combina grandes espectáculos, tradición, cultura y propuestas para todas las edades, Torrent afronta un nuevo mes de julio con el objetivo de consolidar unas Fiestas Patronales abiertas a toda la comarca, capaces de atraer tanto a quienes mantienen un vínculo con la ciudad como a quienes buscan descubrir uno de los calendarios festivos más completos del verano valenciano.