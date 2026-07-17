L’Horta Sud pedirá fondos europeos para formar a la ciudadanía ante situaciones de emergencia

La Mancomunitat de l’Horta Sud ha acogido la sesión final del proyecto europeo Resist que, durante más de un año, ha desarrollado en la comarca, con la alianza de las empresas Connect Clean y Avre Expertise. Esta iniciativa, financiada por la convocatoria Erasmus KA-210, surgió a raíz de la dana y tenía por objetivo formar a los equipos técnicos municipales en prevención de catástrofes, a través de buenas prácticas que se han llevado a cabo en otros países.

Al encuentro han asistido representantes de la corporación comarcal y la directora de Connect Clean, Sandrine Gil, que ha coordinado Resist. En la sesión se ha hecho balance del proyecto, que se inició en febrero de 2025, y se han abordado las acciones futuras. Ambas partes han acordado buscar fondos europeos para impulsar un plan de formación básica para la ciudadanía sobre cómo actuar en situaciones de emergencia, para lo que buscarán la alianza del tejido asociativo de la comarca.

“Con Resist hemos dado el primer paso del camino que tenemos para formar a las instituciones y a la ciudadanía. Tenemos que reforzar la cultura de prevención frente a los riesgos climáticos. Y pretendemos hacerlo de la mano de la ciencia, pero también con los agentes sociales que en el territorio ya están. De forma paralela, consideramos que la Generalitat Valenciana debe llevar esta formación a los colegios”, explica el presidente de la Mancomunitat de l’Horta Sud, José F. Cabanes.

Presentación de las principales conclusiones extraídas del proyecto Resist en l'Horta Sud. / ED

“La prevención es el eje central de la gestión de riesgos y ha de ser una prioridad de todas las instituciones públicas, desde el Gobierno a los ayuntamientos, pasando por la Generalitat, la Diputación y las Mancomunidades. La resiliencia requiere cooperación entre múltiples actores, administraciones públicas, servicios de emergencia, comunidad científica, empresas y ciudadanía”, valora la coordinadora Sandrine Gil.

50 especialistas internacionales

En el balance que ambas partes han realizado de Resist figura el hecho de haber ofrecido, a lo largo de diferentes sesiones telemáticas, formación en casos reales a un centenar de personas que de las plantillas municipales de Urbanismo, Medio Ambiente o Policía Local, entre otros departamentos, de 13 ayuntamientos de l’Horta Sud.

El proyecto Resist ha ofrecido formación en casos reales a un centenar de personas. / ED

Para ello, se ha contado con la intervención altruista de 30 panelistas, representantes de instituciones, empresas y universidades de toda Europa, que han contado casos de éxito en sus países en casos de inundaciones o incendios, así como olas de calor y de frío. “Todo el mundo de volcó de forma gratuita para ayudar a l’Horta Sud, consciente de la tragedia de la dana”, ha explicado Sandrine Gil.

Todas esas ponencias, junto con la información complementaria que las y los especialistas han ofrecido se recoge en una plataforma (https://proyecto-resist.es/), elaborada por la firma socia tecnológica Avre Expertise, a la que se puede acceder, al igual que se puede contactar con el grupo de especialistas.

La formación telemática culminó con una doble jornada presencial, celebrada en Florida Grup Educatiu de Catarroja, en la que una veintena de referentes internacionales de la prevención en emergencias participó en ponencias y en mesas redondas, y dirigió ejercicios prácticos para el alumnado, con la implicación de la Policía Local, Protección Civil y Cruz Roja. También se organizó un showroom de empresas especializadas con soluciones tecnológicas.

Entre las conclusiones de todo el proyecto, se ha coincidido en señalar que la innovación tecnológica es clave para anticipar y gestionar crisis, al igual que las herramientas digitales y las soluciones empresariales aportan valor operativo real. De forma paralela, la formación continua es esencial para mejorar la preparación territorial y los ejercicios prácticos son fundamentales para pasar de la teoría a la acción. “El intercambio de experiencias mejora la capacidad de respuesta colectiva”, manifiestas las tres organizaciones que han integrado el consorcio de Resist.