Veolia finaliza el cambio de la red de saneamiento en la zona centro de Xirivella y mejora la conexión del Parque Pablo Iglesias

El Ayuntamiento de Xirivella y Aigües de l’Horta, empresa del grupo Veolia gestora del ciclo de agua en el municipio, han dado por finalizadas las obras de renovación de la red de saneamiento de la calle Mayor y la Plaza que cruza con las calles Montealegre, Mediterráneo y Montesa.

Estas renovaciones, “supondrán el aumento del caudal y la presión del agua en Xirivella, así como la mejora en su calidad y la reducción significativa de posibles fugas y pérdidas”, ha destacado el gerente de Aigües de L’Horta, Paco Bartual. En concreto, en la Plaza formada por los cruces de tres calles principales del municipio, se han instalado 215 metros de nuevas tuberías de fundición dúctil (de 100 y 200 mm de diámetro), material elegido por su alta fiabilidad técnica, y se han renovado siete acometidas domiciliarias. Estas intervenciones han contado con un presupuesto de 79.919,40 € y el plazo de ejecución de las obras ha sido poco más de 3 meses.

Del mismo modo, se ha realizado un cambio en la red de agua potable de la Calle Mayor (concretamente en el tramo comprendido entre los cruces con C/ Sant Antoni, C/ de les Llimeres y la C/ Salvador Castillo) , así como en la Plaza de la Iglesia. En esta zona, y debido a que las obras discurren por un Núcleo Histórico Tradicional (MHT-BRL) se ha realizado un seguimiento arqueológico mediante una empresa especializada durante la fase de movimiento de tierras.

Finalmente, se han instalado 375 metros de nuevas tuberías de fundición dúctil (de 100, 150 y 200 mm de diámetro) para mejorar la sectorización y conectarse a líneas principales ya renovadas. Además, también se han sustituido 28 acometidas domiciliarias. Esta intervención ha contado con un presupuesto base de 121.254,10 € y ese ha ejecutado en tres meses.

Se han instalado 375 metros de nuevas tuberías de fundición dúctil para mejorar la sectorización y conectarse a líneas principales ya renovadas. / Veolia

Conexión saneamiento Parque Pablo Iglesias

Por otro lado, y tal como ha querido remarcar el gerente de Aigües de l’Horta, Paco Bartual, “hemos llevado a cabo una nueva conexión de saneamiento en el Parque Pablo Iglesias para darle una solución definitiva”. En este sentido, ha incidido en que “este parque atrae una afluencia muy significativa de visitantes durante los fines de semana y festivos. Sin embargo, hasta ahora las aguas residuales de la zona de paelleros y aseos no estaban conectadas a la red de saneamiento municipal”, al tiempo que ha asegurado que “con la actuación que hemos realizado se ha podido conectar con una nueva red de saneamiento que ahora se dirige hacia la depuradora”.

Para poder conectar la nueva red de saneamiento del parque con la red municipal se ha utilizado una técnica de perforación horizontal dirigida para cruzar bajo las vías del tren, minimizando así el impacto ambiental. Estas obras han contado con un presupuesto base de licitación de cerca de 94.000 euros y un plazo de ejecución de cuatro meses.

Las obras se han realizado en tres tramos diferenciados. En primer lugar, en el interior del parque, donde se ha instalado un colector a través de un camino interno de tierra para minimizar las molestias a los usuarios. Por otro lado, y con el objetivo de proteger las vías del tren administradas por ADIF, se ha ejecutado una perforación horizontal dirigida, un sistema subterráneo que no afecta a la estabilidad del terraplén del ferrocarril ni requiere abrir zanjas en superficie, lo que garantiza el cumplimiento estricto de la normativa de ADIF.

Además, “esta técnica reduce significativamente el impacto ambiental, minimiza los tiempos de actuación en la zona afectada y facilita un mantenimiento mínimo al funcionar por gravedad”, ha apuntado el gerente territorial de Veolia. Por último se ha realizado la conexión final al colector de 1.200 mm, que discurre por la Avenida del Túria.