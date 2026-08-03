Silla celebra este jueves el día grande de sus fiestas patronales

Silla entra de lleno en los días más esperados de sus fiestas patronales con una semana en la que tradición, música y devoción confluirán en los actos centrales en honor al Santíssim Crist. Tras un intenso primer fin de semana festivo, la programación alcanza ahora su punto álgido con la mirada puesta en las jornadas del 5 y, especialmente, del 6 de agosto, cuando el municipio volverá a vivir algunos de sus rituales más singulares y emotivos.

La antesala llegará este martes 4 de agosto con un concierto homenaje a Sergio Dalma en la Plaça del Poble, una cita musical pensada para todos los públicos que repasará algunos de los grandes éxitos del cantante catalán y que servirá para calentar motores antes de las jornadas grandes.

El miércoles 5 de agosto, festividad de la Mare de Déu dels Àngels, arrancará con propuestas para las familias. El espectáculo infantil Cantajuegos abrirá la tarde en el polideportivo municipal antes de la misa solemne en honor a la patrona. Ya por la noche, la Plaça del Poble acogerá el espectáculo Dance Show, un montaje que combina música, baile y efectos escénicos con versiones de artistas como Queen, Nino Bravo, Rosalía o Lady Gaga. La jornada concluirá con una mascletà nocturna en la avenida de Gandia, uno de los momentos más esperados del programa festivo.

Sin embargo, será el jueves 6 cuando Silla viva el día grande de sus fiestas. Desde primera hora, la tradicional Dansa dels Porrots recorrerá las calles del municipio, manteniendo viva una de las manifestaciones culturales más arraigadas de la localidad. Al mediodía tendrá lugar la solemne misa mayor, mientras que por la noche la procesión del Santíssim Crist volverá a reunir a miles de vecinos en las calles del municipio.

La danza dels Porrots de Silla, en imágenes / Daniel Tortajada

Las camareras del Santíssim Crist, Lucía Martínez Calatayud y Marianela Tormo Barrio, afrontan con emoción los días centrales de unas fiestas que consideran «una expresión de la historia, la fe y las raíces de Silla».

El motete de La Carxofa

El instante culminante llegará, como cada año, a las puertas de la iglesia parroquial con la interpretación del histórico motete de La Carxofa. En esta edición tendrá un significado especial, ya que el emblemático mecanismo lucirá completamente restaurado tras una intervención integral que ha permitido recuperar su aspecto original, incluido el característico azul del interior descubierto durante los trabajos de conservación. La joven Clàudia Ríos García será la encargada de interpretar el motete acompañada por la Orquesta Sinfónica y la Coral Polifónica de La Lírica, en un momento que constituye el principal símbolo identitario de las fiestas de Silla.

Levante-EMV

La concejala de Fiestas, Trini Martínez, subraya que la restauración de La Carxofa supone «preservar una parte fundamental de nuestra identidad colectiva» y anima a los vecinos a disfrutar «del silencio emocionado que precede a su apertura y de todas aquellas tradiciones que nos identifican como pueblo».

Fin de fiesta

Las celebraciones continuarán durante el fin de semana con el tradicional Sopar al Carrer, la actuación de la orquesta Invictus, la entrada de peñas y el inicio de los festejos taurinos, además de actividades infantiles, deportivas y de ocio que prolongarán el ambiente festivo hasta el 13 de agosto.

El alcalde de Silla, Vicente Zaragozá, anima a toda la ciudadanía a «vivir cada acto con intensidad, alegría y respeto». Asimismo, destaca que la programación está concebida «para todos los públicos», convencido de que las fiestas son «una expresión esencial de la identidad del pueblo».