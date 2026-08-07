Paiporta estrena un nou recinte per a unes festes de Sant Roc amb més d’un centenar d’activitats
L'ajuntament presenta una programació per a tots els públics del 7 al 17 d'agost amb grans concerts, tradició, esport, activitats familiars i un important dispositiu especial de seguretat
Paiporta es prepara per a celebrar una nova edició de les Festes de Sant Roc, que ompliran els carrers del poble amb tradició, música, cultura, esport i activitats per a tota la ciutadania fins al proper 17 d’agost. Enguany, el programa festiu arriba amb importants novetats, entre les quals destaquen el reforç del dispositiu de seguretat i la posada en funcionament del nou recinte firal.
La regidora de Cultura i Festes, Esther Torrijos, assenyala que estes festes «estan pensades perquè tota la ciutadania trobe el seu espai, mantenint vives les nostres tradicions i incorporant noves propostes per a continuar fent poble». Sota el lema ‘Més il·lusió, més cor, més Paiporta’, l’ajuntament ha dissenyat unes festes participatives, inclusives i segures, en què la convivència torna a ser l’eix central. Una de les principals novetats d’esta edició serà el nou recinte firal, que permetrà concentrar gran part de l’activitat festiva en un espai més ampli, accessible i còmode per al públic, facilitant, a més, el muntatge de les casetes, els concerts i els espectacles.
Més seguretat per a unes festes amb totes les garanties
La principal novetat de Sant Roc 2026 serà l'important reforç del dispositiu de seguretat coordinat per l’ajuntament. Així doncs, la Policia Local incrementarà la seua presència durant tots els dies de festa i comptarà amb el suport de la Guàrdia Civil, la Policia Nacional i Protecció Civil. A més, el dispositiu incorpora noves eines tecnològiques per a millorar la prevenció i la coordinació, com ara un dron connectat en temps real al centre de control, càmeres de videovigilància i sistemes de control d’accessos als principals espais festius.
El dispositiu es completarà amb el Punt Violeta i el servei de la UPCCA, que tornaran a desenvolupar la campanya de prevenció i sensibilització per a promoure unes festes lliures d’agressions i de conductes de risc. També es reforçaran els serveis municipals de neteja, manteniment i recollida de residus per a garantir el correcte desenvolupament de tots els actes.
Activitats per a tots els públics
La programació manté les cites més emblemàtiques de les festes, com el Melonet, el Sopar Popular, la Retreta, les Danses, la Cursa Popular o les entrades i desfilades de Moros i Cristians, juntament amb una àmplia oferta cultural, esportiva i familiar.
La música tornarà a ser un dels grans atractius de Sant Roc amb actuacions de primer nivell com Rafa Sánchez (La Unión), OBK, Ana Guerra i Funambulista, a més de les orquestres Pato i Mónaco, el Sant Roc Fest, el festival de DJ organitzat per la Regidoria de Joventut i nombroses actuacions musicals al llarg de tota la programació.
Les bandes de música de Paiporta tornaran a tindre un paper protagonista, reforçant el caràcter tradicional i participatiu d’unes festes que compten també amb la implicació de les comparses de Moros i Cristians, les Falles, els Clavaris i l’ampli teixit associatiu del municipi.
Entre les activitats singulars d’esta edició destaca la programació especial organitzada amb motiu de l’eclipsi solar del mes d’agost. L’ajuntament, en col·laboració amb el CEIP Luis Vives, desenvoluparà activitats divulgatives i habilitarà un espai d’observació obert a la ciutadania al carrer José Capuz per a seguir este esdeveniment astronòmic.
Una invitació a viure Paiporta
L’alcalde de Paiporta, Vicent Císcar, destaca que les Festes de Sant Roc «són molt més que una programació d’activitats; representen una manera de viure Paiporta basada en la convivència, el respecte i la participació». Així mateix, agraeix el treball de les associacions, les entitats festeres, el personal municipal, els cossos de seguretat i el voluntariat que fan possible cada edició.
Per la seua banda, Esther Torrijos convida a tota la ciutadania a participar en unes festes «que naixen de la il·lusió i del treball col·lectiu de moltes persones, on tradició i innovació conviuen per a continuar fent de Sant Roc un punt de trobada per a tot el poble».
La programació completa es pot consultar al llibret oficial de les Festes de Sant Roc 2026, així com a la pàgina web i a les xarxes socials de l’Ajuntament de Paiporta.
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