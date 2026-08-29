Setmanes de cultura, pólvora i tradició: arriben les festes d’Alaquàs
El programa compta amb música, activitats per a tots els públics, actes religiosos, Moros i Cristians, espectacles, concursos i molta festa
Alaquàs està de festes. La música, la pólvora i l’ambient festiu ja es van poder sentir divendres passat, quan van començar les seues Festes Majors 2026. Enguany, el tret d’eixida va tindre lloc amb la inauguració del Mercat Medieval, ubicat al voltant del Castell, una esperada tradició a la qual seguiran moltes altres que completen una programació d’allò més diversa que persegueix un objectiu clar: arribar a totes les edats.
«Les festes no són únicament allò que contemplem: són allò que fem possible entre totes i tots», va assenyalar el seu alcalde, Toni Saura, en el seu missatge als veïns i veïnes del municipi. Així mateix, va reivindicar les festes com un espai de convivència i de trobada entre generacions, a més d’agrair el treball de clavarieses i clavaris, confraries, Moros i Cristians Perolers, músics, associacions i col·lectius festius.
Concurs de Paelles
La jornada de celebracions continuarà aquest dissabte amb un dels seus grans moments gastronòmics: el 50è Concurs de Paelles. El dia prosseguirà amb cultura, gastronomia andalusa i la tradicional Dansà. En caure la nit, hi haurà dues opcions per a continuar la festa: l’Orquestra Montecarlo al recinte firal i la Nit de Càbiles i Masets de Moros i Cristians.
Diumenge 30 serà el torn de la Gran Cavalcada, que partirà del CEIP Amparo Alabau i finalitzarà davant de l’Ajuntament. La programació reservarà també un espai destacat a l’esport i la dansa amb l’espectacle rítmic-esportiu del parc de la Sequieta, en el qual participaran diferents clubs i escoles de gimnàstica i dansa locals. La nit es tancarà amb el tradicional sopar de germanor de les clavàries i els clavaris.
Els primers dies de setembre mantindran un ritme intens. Dilluns 31 hi haurà activitats com el Correbars de Clavaries, la preselecció del Cant de la Carxofa, un rastell solidari de Càritas i una ruta teatralitzada per les séquies d’Alaquàs. Dimarts 1 els protagonistes seran, entre altres, els inflables aquàtics, el torneig de truc i la prova de veu de l’Àngel del Cant de la Carxofa. Dimecres 2 arribarà un nou recorregut teatralitzat per la història del municipi i, a la nit, un homenatge musical a Queen amb Fat Bottomed Boys i la participació de la Unió Musical d’Alaquàs.
Activitats per als més menuts.
Les activitats infantils tindran també un pes important. Dijous 3 es durà a terme una nova edició de la Gimcana Medieval i l’espectacle The Power of the 80’s, a més del musical ‘Libérate’, dedicat a Rafael Conde «El Titi». Divendres 4, mentre se celebren els actes en honor de la Mare de Déu dels Dolors, el parc de la Sequieta acollirà el Castellet Family Fest amb tallers, ludoteca, pinta-cares i Beatles for Kids. A la nit, la Festa Estellés oferirà poesia i música, mentre l’Orquestra Panorama posarà el colofó festiu al recinte del Terç.
El cap de setmana del 5 i 6 de setembre arribarà carregat de pólvora, música i propostes familiars. La matinada de dissabte començarà amb la Cordà de Sant Miquel, a la qual seguiran diversos concursos, activitats solidàries, Moros i Cristians i espectacles. Entre aquests destaquen el musical infantil «Una història encantada» amb Gisela, un tribut a Shakira i l’onzena edició de ‘We Love 90-2000. Pure Remember’. Diumenge hi haurà body painting, escacs, migas populars, una desfilada infantil de Moros i Cristians i moltes més activitats.
La festa continuarà dilluns 7 i dimarts 8 amb els actes centrals dedicats a la Mare de Déu de l’Olivar, incloent-hi l’ofrena de flors, la tradicional Pujà, el Rosari de l’Aurora, la missa de descoberta i la processó general. Dimecres 9 serà el torn del Crist de la Bona Mort, amb Cordà, Baixà, mascletà, processó i el tradicional Cant de la Carxofa. A partir de dijous 10, els Moros i Cristians Perolers assumiran bona part del protagonisme, amb la Conquesta del Castell, la Nit Mora i Cristiana i la Gran Entrada de dissabte 12.
Activitats esportives
La recta final mantindrà el caràcter participatiu amb la celebració de la Festa de la Santíssima Creu, el sopar de les persones majors, activitats infantils, paelles i torrada, revetla popular i actes culturals. La programació s’allargarà, a més, durant setembre amb diferents activitats esportives, com ara tornejos de pilota i escacs i el Torneig Vila d’Alaquàs de golf. Dissabte 26 de setembre arribarà el tancament amb el concert de música festera i el lliurament de premis del XIX Concurs de Cap d’Esquadra i reconeixements a l’Auditori Nou.
Amb una agenda que combina tradició i propostes contemporànies, les Festes Majors d’Alaquàs tornen a plantejar-se com una celebració oberta a tot el municipi. Música, pólvora, cultura, gastronomia, esport, activitats infantils i actes religiosos es repartiran durant setmanes per places, carrers i espais emblemàtics per a convertir Alaquàs en l’escenari d’una de les seues cites més esperades cada estiu.
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