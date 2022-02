Las plantas solares llegan a Casinos y Villar: una empresa instalará cinco parques en zonas de secano

Villar del Arzobispo y Casinos están unidos por el proyecto de la empresa Renovalia que pretende instalar cinco plantas fotovoltaicas entre los dos términos municipales. Así lo han confirmado esta mañana los dos alcaldes, Maria Ángeles Beaus, de Villar, y Miguel Navarré, de Casinos, durante su viaje a Puertollano, donde la entidad energética tiene un parque solar que se asemejará al que llegará a València. Para conocer las instalaciones y la repercusión que estas plantas tienen sobre el terreno, ambos ediles se han desplazado hasta allí par terminar de conocer los detalles de esta instalación.

La propuesta llegó hace dos años a Casinos y desde el principio el alcalde dijo que sí. "Les pusimos todas las facilidades para que se instalaran, es una fuente brutal de ingresos", explica Navarré. Lo cierto es que en concepto de IBI, la instalación podría llegar a abonar 800.000 euros además de 500.000 euros en otros impuestos. Algo más de un millón de euros que para un municipio como Casinos o Villar es una verdadera bombona de oxígeno.

Se instalarán dos plantas en este municipio y otras tres en Villar del Arzobispo. Todas ellas con una condición que explican ambos alcaldes: no tocar los campos de regadío y usar únicamente las zonas de secano que, de no cultivarlas, son inservibles. "Llegamos a un acuerdo con Renovalia y salvarán la zona de la Hoya, que está protegida, y la zona de el Llano, que es de regadío", explica Beaus. Navarré asegura que esos terrenos de secano situados al norte del municipio -donde se proyecta la instalación de estas plantas- son inservibles, la gente no quiere trabajarlos ya". De hecho, asegura que "no ha habido ningún tipo de oposición en el pueblo".

En estos momentos, la empresa ya ha llegado a acuerdos con casi 400 personas particulares que van a vender sus campos. El consistorio de Casinos ha intermediado en esas operaciones porque esa instalación "solo trae ventajas económicas que revierten en beneficios para la sociedad, además del medio ambiente, ya que nos abasteceríamos de energía descarbonizada", señala Navarré.

Además, se creará empleo, sobre todo en su fase inicial y de instalación, donde más mano de obra se necesita. Después, algunos empleos de mantenimiento se consolidarán "y con los ingresos que nos va a generar tener esta planta, se podrá crear más empleo municipal", asegura Navarré.

Por ahora aún está por determinar las hectáreas que abordarán estos parques, pero se espera que la afección sobre el paisaje no sea elevada ni tampoco sobre el medio ambiente. A fin de conocer estos datos en profundidad, en Puertollano se han reunido con el alcalde, Adolfo Muñiz, quien les ha asegurado que la repercusión económica para las arcas públicas y por ende, para los vecinos, es "muy elevada".