La Policía Local y la Guardia Rural de Villar del Arzobispo han rescatado a un corzo que había caído accidentalmente en el canal de Llíria a su paso por la localidad serrana.

Fue necesaria la colaboración simultánea de los agentes para poder atraparlo e izarlo. Finalmente consiguieron sacar al animal del canal, prácticamente extenuado, esperando a su recuperación posterior junto al vehículo de los agentes.

Una vez en suelo firme, tras recobrar el aliento, se marchó del lugar a la carrera sin signos de lesión aparente.

No es la primera vez que los agentes deben rescatar a un animal en esta infraestructura. De hecho, es bastante habitual. La última vez fueron unos cazadores los que rescataron a unos jabalíes que también cayeron dentro. Los animales se acercan a beber y en un descuido caen al agua, de donde no pueden salir porque no hay salidas durante toda la longitud del canal, solo en algunos puntos.