El Consell dio ayer un paso importante para solucionar una demanda histórica -agravada en los últimos años- como es el transporte público en los municipios de interior. Son zonas desconectadas, en el sentido literal de la palabra, de las grandes urbes donde se prestan los servicios básicos en sanidad, educación o en Administración. La merma de negocios en estos municipios obliga a los residentes que se mantienen allí viviendo a desplazarse a esos núcleos más grandes, pero con sus propios medios, ya que el transporte público ya no existe. Las bajas cifras de rendimiento económico llevó a las contratas y a las administraciones a extinguir contratos. Por eso, que el Consell, a través de la Conselleria de Política Territorial haya implementado una línea de ayudas de 2,4 millones para contratar servicios de transporte a demanda, es, en términos generales, una muy buena noticia para estos pueblos.

En la tarde del martes se ha presentado esta subvención a cinco comarcas, las más aquejadas por despoblación y merma de servicios. Representantes de La Hoya de Buñol, Requena-Utiel, Los Serranos, el Rincón de Ademuz y el Valle de Ayora-Cofrentes. El acto se ha celebrado en Siete Aguas y han asistido alrededor de 25 alcaldesas y alcaldes de las cinco áreas geográficas. La encargado de explicar esta línea de financiación ha sido la Secretaria Autonómica de Transportes, María Pérez, quien ha arrojado algo de luz sobre este plan del Consell.

En total son 2,4 millones para todos los municipios de la provincia de València. Podrán optar aquellos que cumplan unas determinadas características, como la insuficiencia de un transporte en zonas de débil tráfico, el tamaño de la localidad y la distancia a los hospitales de referencia. Así, los municipios que entren dentro de esta subvención recibirán, de base, 5.000 euros, que podrá ascender a 7.000 si está en riesgo de despoblación.

A partir de ahí y hasta 30.000 euros se sumarán otros criterios, sobre todo el del peso poblacional según los datos del Instituto Nacional de Estadistica de 2021. El otro factor con bastante peso dentro de la cantidad asignada será la distancia que hay entre el municipio y su hospital de referencia, que en el caso de La Serranía y el Rincón de Ademuz es el Hospital de Llíria, mientras que en La Hoya de Buñol, Valle de Ayora-Cofrentes y Requena-Utiel es el Hospital de Requena.

Capacidad de decisión

La cantidad asignada tendrá que invertirse en la contratación de un servicio a empresas de transporte público de viajeros, como por ejemplo la Chelvana que da servicio a algunos municipios de Los Serranos. Esta compañía tenía líneas fijas a València cada día recorriendo toda esta zona montañosa pero el servicio se dejó de prestar al no ser rentable, por lo que ahora se presta ya a demanda pero con los horarios fijados por la concesionaria.

Ahí reside parte de las dudas e inquietudes que los municipios le han trasladado a la secretaria autonómica. Como ha explicado Consuelo Alfonso, alcaldesa de Andilla y presidenta de la mancomunidad de La Serranía, les gustaría poder intervenir y decidir ellos mismos los horarios que mejor vienen para sus ciudadanos. Como ha señalado, en la mayor parte de las ocasiones la oferta no se corresponde con las necesidades: "Bajar a València supone perder el día entero, y para ir al Hospital de Llíria tienes que madrugar y volver a última hora", lamenta.

Por eso, esta nueva subvención puede ser una vía para mejorar ese servicio público que se presta de forma deficiente en estas comarcas ya de por si castigadas. Además, Alfonso también añade que debería flexibilizarse este servicio y que los ayuntamientos pudieran prestarlo por sí solos. En municipios como Alcublas, el consistorio adquirió un vehículo para trasladar ellos a vecinos y vecinas a donde necesitaran y no pueden hacerlo porque no es legal. En Andilla, el consistorio usa una furgoneta los viernes para bajar a los residentes a Villar del Arzobispo, y lo hacen de forma gratuita para no incurrir en una ilegalidad.

Los fines de semana, clave para el turismo

En la Mancomunidad de La Serranía también se plantean que este servicio pueda prestarse los fines de semana, como una forma de llevar turismo al interior para aquellos que no dispongan de vehículo propio o prefieran viajar en transporte público. La idea es que salga un autobús pronto desde València y deje a los visitantes en los municipios desde donde hacer rutas en la naturaleza o disfrutar de la gastronomía, y a media tarde, volver a la ciudad. Sería una forma de fomentar el turismo en estos municipios a los que solo van si se dispone de coche, ya que no hay ninguna opción -ni tren, ni autobús- para llegar hasta allí con el transporte público.