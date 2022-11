Asociaciones de Chelva trabajan a contrarreloj durante las últimas semanas para proteger lo que consideran un bien patrimonial de primer orden. Se trata del fuerte carlista o fuerte de Gorgol, en la calle Monserrate, que data del 1837, cuando la capital serrana se fortificó durante las guerras carlistas. En el pleno del 25 de octubre, el gobierno de Chelva votó a favor de excluir este enclave del Catálogo de Bienes Protegidos con otros tantos elementos más, dentro de la modificación del Plan General Estructural, y las asociaciones patrimoniales no tardaron en denunciar esta situación ante lo que creen que es un agravio al valor histórico del municipio. No solo eso: la Conselleria de Cultura tiene catalogado este lugar como un yacimiento arqueológico, una figura que supone aplicar una mínima protección al lugar.

Así, la revista y asociación Fénix Troyana, la Universitat de València, el Círculo en Defensa del Patrimonio y la Fundación Maria Antonia Clavel trabajan para proteger este lugar. Fueron los que dieron la alerta de lo que había sucedido en el consistorio y pronto tomaron medidas: informaron a la Conselleria de Cultura e iniciaron los trámites para que fuera reconocido desde la oficialidad como BIC. Sin embargo, como apunta César Guardeño, presidente del Círculo de Defensa del Patrimonio Cultural: "Desde el año 1949, todos los vestigios desde los asentamientos íberos hasta el siglo XIX son considerados automáticamente como BIC".

En septiembre solicitaron el certificado acreditativo de que se trata de un Bien de Interés Cultural y como en cualquier otro elemento, solo por realizar la solicitud se le aplica una protección preventiva. Eso sucede con castillos, fuertes, murallas o cualquier vestigio patrimonial susceptible de ser protegido.

"Lo que el Ayuntamiento de Chelva ha hecho es ilegal y constitutivo de un delito contra el patrimonio, podría ser hasta una posible prevaricación y la Conselleria de Cultura debería posicionarse", apunta Guardeño. En este punto, el departamento que dirige Raquel Tamarit aseguran que el Fuerte Carlista de Gorgol está protegido con la figura de yacimiento arqueológico y se encuentra en el Catálogo de Bienes y Espacios protegidos. "Si el Ayuntamiento de Chelva quiere hacer una modificación en el catálogo, la Dirección General de Cultura y Patrimonio de la Generalitat deberá realizar un informe que es vinculante", explican. Es decir, el consistorio no puede realizar un cambio de catalogación de este inmueble sin la supervisión de Patrimonio.

Esa solicitud no ha llegado todavía al Consell, pero de llegar, será la Dirección General quien estudie la propuesta, aunque todo apunta a que la respuesta será clara: no puede realizarse ningún cambio, no ya destrucción, de este inmueble, que fue una masía que se fortificó durante las guerras carlistas que tanta mella hicieron en la Serranía. En cualquier caso, si Cultura no responde a la solicitud de declaración oficial de BIC interpuesta por el Círculo, Guardeño asegura que lo reclamarán a través del Síndic de Greuges.

El decano de la Facultad de Geografía e Historia de la Universitat de València, Josep Montesinos, aborda este elemento defensivo como una "rara avis". "Es una tipología muy interesante, una fortificación basada en una casa de campo donde se aplican técnicas para la defensa del siglo XIX, reforzado además con un foso y un talud alrededor", señala el catedrático. No solo es interesante para el patrimonio local de Chelva, "sino para el valenciano en su conjunto"

Montesinos explica que el apoyo de la Universitat de València es total, porque siempre está por el patrimonio, que poco o nada tiene que ver con la cronología. "Aunque sea del siglo XIX, es también patrimonio: sucedieron una serie de hechos en una época concreta y hay que protegerlo y restaurarlo", señala el catedrático.

De hecho, tanto Guardeño como Montesinos apuntan a que el Fuerte de Gorgol es objeto de visitas dentro de las rutas carlistas en Chelva que organiza la Fundación Maria Antonia Clavel, cuyo presidente, Gustavo Fumbuena, ha sido otro de los promotores de este movimiento cívico en defensa del enclave.

El fuerte se encuentra en la calle Monserrate que asciende hasta el pico del Remedio, y en ella, camuflada entre otras casas, se aprecian los puestos de tirador. El decano de la UV también ha recordado que el viernes 25 de noviembre hay una jornada en la Facultad de Geografía e Historia sobre Patrimonio en los campos de batalla y se abordará, "de seguro", este conflicto de intereses urbanísticos sobre un elemento patrimonial.