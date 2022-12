La Diputación de València ha habilitado una línea de financiación para subvencionar parte del transporte público en entornos rurales. Se trata de unas ayudas que complementan a la inversión de la Conselleria de Política Territorial, de forma que los municipios cuentan con algo más de presupuesto para elegir el medio de transporte más adecuado según cada circunstancia.

Según explica la delegación de Desarrollo Rural, estas ayudas se pusieron a disposición de 140 municipios de interior de la provincia por valor de 300.000 euros. Así, cada municipio podía acceder a una subvención que oscila entre los 1.200 y 4.500 euros por beneficiario, para contribuir a sufragar gastos realizados hasta el 31 de marzo de 2023. El dinero ha de ir destinado a contratar servicios de transporte a demanda o a hacerse cargo total o parcialmente del importe de bonos de transporte de líneas regulares, allí donde sí llegue este servicio.

Este fin de semana, este diario publicaba el estudio sobre Movilidad en la Serranía realizado por la Universitat de València a petición de la Diputación de València, que revelaba que más del 70 % de los residentes en la Serranía utilizan su vehículo particular y tan solo el 2 % usaba la oferta pública de transporte que, según el municipio, es escasa. Por eso, la presidenta de la Mancomunidad de la Serranía, Consuelo Alfonso, apuntaba a que la mejor de las opciones es el transporte a demanda, ya que los residentes en estos municipios no tienen necesidades de transporte iguales, y el modelo de ciudad de frecuencias fijas no cubre las necesidades de estas personas.

La otra opción que Alfonso planteó fue, precisamente, la financiación de los bonos transporte tal como se ha hecho con Cercanías, Metro y autobuses urbanos, para no crear una desigualdad entre los residentes en ciudades y los que viven en municipios rurales. En este punto, el diputado de Desarrollo Rural, Ramiro Rivera, asegura que ese es el objetivo de estas ayudas; tratar de erradicar las desigualdades entre ciudadanos de la provincia.

Conocer los hábitos de movilidad

En 2020 y 2021 se llevaron a cabo cuatro estudios en las comarcas del Rincón de Ademuz, La Serranía, La Canal de Navarrés y el Valle de Ayora-Cofrentes para conocer la percepción de la ciudadanía sobre los servicios existentes, así como identificar sus necesidades de desplazamiento.

En el Rincón de Ademuz, además, se ha instalado sensórica de detección anonimizada de movilidad, para reforzar los datos del estudio con información de desplazamientos agregados entre sus municipios, en un proyecto piloto integrado en la iniciativa Smart City provincial Connecta València.

Los resultados de dichos estudios, de donde se ha concluido la necesidad de apoyar iniciativas de transporte a demanda y financiación de títulos y abonos de transporte al menos hasta que se redefina por Estado y Generalitat el nuevo mapa de concesiones de líneas regulares, han sido analizados individual y conjuntamente por la Universitat de València, y difundidos en una serie de jornadas que concluirán el próximo 20 de enero con una sesión en Zarra sobre los datos relativos al Valle de Ayora-Cofrentes.