En Gestalgar el gobierno municipal sigue estando en el aire. El PSPV y el PP empataron a 207 votos en las elecciones municipales de este pasado 28M. Un empate que sigue tras el escrutinio definitivo de los comicios que se ha hecho este viernes en la Junta Electoral de Zona de Llíria, donde no se ha deshecho el empate de sufragios, por lo que los socialistas pelearán para que se reconozca un voto rasgado que se dio por nulo en la noche electoral del domingo, así como en la revisión realizada este viernes.

Los socialistas esperaban que la Junta de Zona reconociera como válida la papeleta rasgada, pero no ha sido así, por lo recurrirán ante la Junta Electoral porque es un voto que es clave para darle la victoria al que hoy es alcalde del PSPV, Raúl Pardos, ya que otro sufragio que debía llegar por correo desde el extranjero -del que también estaban pendientes- finalmente no ha llegado.

Según ha defendido el todavía alcalde Pardos, este voto es válido porque es simplemente una papeleta rasgada que "no interrumpe" la lectura de la candidatura escogida. De considerarse válido, revalidaría como primer edil al tener un voto más que los 'populares'.

Además, el alcalde de Gestalgar ha explicado que estaban pendientes de la llegada de otro voto de una vecina del pueblo que está de Erasmus en República Checa, pero finalmente no ha llegado. "No creemos que llegue, por lo que vemos se ha quedado dando vueltas por el espacio", ha señalado en declaraciones a Europa Press.

El posible sorteo a cara o cruz se celebraría si el recurso socialista fuera descartado por la Junta Electora. Los socialistans tienen de plazo para registrarlo hasta este sábado. De esta forma, una vez se agoten los plazos de los recursos que se puedan plantear, si continúa habiendo empate de votos se procederá a hacer un sorteo que determinará qué partido se queda con 4 ediles y cuál con 3 y por tanto si la alcaldía sigue en manos del PSOE, y en concreto de su alcalde desde hace dos décadas, Raúl Pardos, o pasa al PP, que gobernó de 1991 a 2003.

Lo cierto es que los populares en el municipio han crecido desde 2019 pasando de tres a cuatro concejales. "He perdido 41 votos, ha habido una campaña contra mi persona cuestionando que lleve tantos años en el ayuntamiento. También puede ser que no lo hayamos hecho tan bien como creíamos, al final es el pueblo quien manda", señalaba Pardos a Levante-EMV a la espera de la decisión de este viernes, que no ha sido favorable. "Desde luego, si ganamos será con una victoria muy ajustada", explica.

En las elecciones de Gestalgar hubo 11 votos nulos y tres en blanco. Uno de esos nulos es el que puede decidir la alcaldía si finalmente fuera validado por la Junta Electoral.