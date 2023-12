No hay ningún reconocimiento en vano. La recolección de piezas y objetos de valor, testigos de la memoria colectiva de la Serranía en general y de Alpuente en particular, comenzó en los años 70 gracias a la Asociación de Amigos de Alpuente, que extendió sus redes para que los residentes o personas vinculadas con el municipio donaran al archivo municipal estas reliquias. Hoy son más de 500 muestras las que alberga el MuseoEtnológico, situado en otro edificio monumental: el horno municipal. Allí se exponen herramientas de labranza, prendas de ropa o una silla que perteneció al barbero local, además de conocer procesos de cultivo como el cereal. Esta dignificación de la cultura fue posible en 2017, cuando se convirtió en un museo oficial con todo su patrimonio catalogado y gracias a las líneas de inversión de la Diputación deValència, que ahora reconoce toda esta apuesta cultural con un galardón.

Algo parecido sucede con el Museo Paleontológico, el primero de la Comunitat Valenciana y gracias a la infinidad de restos encontrados en tierras alpontinas de hace 145 millones de año. Buena parte de ellos -todos es imposible- están expuestos en esta pinacoteca tras las excavaciones y estudio a las que han sido sometidas. Se encuentra también en otro edificio histórico: la Ermita de Santa Bárbara, rehabilitada por el ayuntamiento, otro ejemplo más de la importancia de la cultura -y sus espacios- en este municipio. No solo eso; ya que la visita en el museo tiene su prolongación en la naturaleza con la visita de la icnitas (huellas) de los dinosaurios fosilizadas en la tierra.

El reconocimiento provincial se produce no ya por el valor y aportación a la Cultura que tiene ambos museos para el municipio y la provincia, sino por el trabajo conjunto y codo con codo que ha permitido llevarlo a cabo. Primero fue la asociación, pero también el objetivo común de un pueblo acostumbrado al trabajo comunal, donde las tareas urbanas de limpieza o gestión se repartían entre sus habitantes.

«Aún pasa en las aldeas, en mi caso me encargo de limpiar la iglesia cuando me toca, o el lavadero», dice la alcaldesa, Itziar Méndez. Ella recogió el premio y lo resume rápido: se les ha otorgado «por la gran labor de poner en valor el patrimonio». «Todo el mundo se implicó y aportó bienes para crear el museo, donde se visibiliza la vida de antes y sus costumbres, el compromiso que había y que todavía perdura con la comunidad», sostiene.

Todo eso, claro, no es fácil. Méndez insiste en que es fundamental acercar la cultura a los municipios pequeños, «donde no hay facilidades» como son el transporte público para poder disfrutarla en otros sitios. Así que la programación de la agenda cultural es «muy importante», y se hace cada mes con actuaciones para los mayores y pequeños que residen allí. Porque esa es otra de las claves: el turismo de fin de semana es un motor, pero no se puede olvidar a las personas que viven allí todo el año y que, como el resto de ciudadanos sin importar el número de habitantes, tienen derecho a acceder a la cultura, «imprescindible para crear un pensamiento crítico», dice la alcaldesa. «No se trata de preservar y congelar piezas en un espacio, sino lo que nos puede enseñar e inspirar para nuestro presente y futuro», concluye.

«El premio nos da mucha visibilidad, todas las semanas nos llegan personas que no conocían el pueblo», explica. La Diputación, a través del Museu Valencià d’Etnologia (L’ETNO), otorgó el ‘Reconeixement de la cultura 2023’ a Alpuente por su «especial preocupación por el patrimonio cultural y etnológico», además de reconocer que el municipio fue pionero en difundir el patrimonio paleontológico valenciano.