Cuatro de los siete municipios del Rincón de Ademuz siguen sin tener una conexión a internet de calidad con fibra óptica, el sistema más expandido en España, no así en zonas despobladas como es esta comarca. Así, en Puebla de San Miguel, Castielfabib, Torrebaja y Casas Altas todavía funcionan con líneas precarias como la contratación de megas, la conexión satélite o compartiendo datos de la compañía móvil en dispositivos de televisión u ordenador. Una situación que complica poder vivir en plenas condiciones en estos municipios y un motivo más que agrava la despoblación.

La situación actual es una maraña de compromisos institucionales, foros, ayudas y planes de desarrollo, pero a tenor de la realidad, todo está paralizado. El punto de partida es 2019, cuando Telefónica desplegó la conexión a la fibra óptica por el Rincón, pero sin instalarla dentro de estos cuatro municipios, aunque sí en el resto. En ese caso, la conexión se quedaba fuera, y el cableado quedó por hacer. Pese a todo, Telefónica informó en febrero del año pasado que eliminaría el cable de cobre que da servicio a la telefonía fija, invitándoles a pasarse a la fibra.

De forma paralela, el Gobierno Central desplegó en 2017 planes de ayuda para ejecutar estas conexiones: el UNICO 2021, de Telefónica, y el PEBA 2020, desarrollado por Adamo. Según explican en el consistorio de Casas Altas, a varios municipios se les concedió estas ayudas, pero no llegaron a despegarse pese a que el plazo era de dos años. Hasta 2020 no volvieron a ser reconocidas como zonas blancas de conexión y no volvieron a concederse hasta 2021. Esto generó un retraso de varios años en el desarrollo de las conexiones que, aún hoy, siguen sin haberse producido.

El plan Peba 2020, al que se acogió Casas Altas a través de la compañía Adamo, debería haberse terminado el 31 de diciembre de 2022, pero en algunas zonas se concedió una prórroga por los retrasos producidos por la pandemia de Covid.

Adamo no ha desplegado todavía este desarrollo y en septiembre del año pasado, el secretario del ayuntamiento de Casas Altas informó a la dirección general de Lucha contra la Brecha Digital de la parálisis en la que se encuentran estos municipios respecto al despliegue de la fibra. En el departamento se dio parte a la Conselleria de Innovación, quien les informó que no tenían competencia sobre la materia y les instaba a participar en una nueva convocatoria nacional de financiación para la banda ancha, donde Casas Altas sería susceptible de ser incluida ya que es de los pocos lugares donde no tienen conexión.

Todo ello al margen de lo que haga Telefónica o Adamo. Consultado por este diario, en la secretaría autonómica de Innovación que dirige Jerónimo Mora, informaron que se está trabajando con estos municipios con iniciativas como el Bono Digital «para que llegue de forma más ágil a las zonas más despobladas de la Comunitat Valenciana».

El Consell, intermediario

Con varias líneas de intervención -Telefónica, Adamo, el Gobierno Central y el Consell- y sin obtener frutos de ninguna, los munícipes del Rincón de Ademuz, como Ángel Andrés, alcalde de la capital comarcal, siguen a la espera de soluciones. Explica que la comunicación con el Consell es fluida y trasladó esta situación al President Carlos Mazón y, antes de él, a Ximo Puig. «Entendemos que la Generalitat es un intermediario, que no tienen potestad, pero deben hacer fuerza para resolver esta situación», afirmó Andrés.