El lobo enseña la pata y frena el desarrollo del mundo rural

Igual la caza queda fuera porque interesa a sus votantes y seguidores, pero el lobo anda suelto y va dejándose ver enseñando la pata con píldoras como las que venimos escuchando esta última semana. Primero, la supresión de muchas líneas de las EOI, por ejemplo la que se desarrollaba en la modalidad on line y que ayuda a quienes no viven en las ciudades o en los pueblos más grandes a aprender idiomas. También suprimiendo el valenciano, así de golpe y para el curso siguiente, para poblaciones castellano parlantes, como ahora Chelva, como si las gentes del Alto Turia no tuvieran derecho a aprender el idioma y a conseguir certificarse en niveles que se exigen para poder optar a oposiciones por ejemplo.

Peligra el inglés en esta delegación dependiente de la EOI de LlÍria, que se puso en marcha en el presente curso y que ha superado todas las expectativas de inscripción y seguimiento de los cursos. Pero, para qué van a aprender 'los churros' idiomas....Pues para lo mismo que se forman nuestros jóvenes en el IES de Chelva, para labrarse un futuro mejor y si es posible desarrollar sus carreras profesionales en sus pueblos, de manera que asiente población en el mundo rural y se descongestionen las urbes, por ejemplo. Pero es que se ve que no les salen los números y lo fácil es reducir partidas presupuestarias.

Lo rural sale caro y como hay pocos votos, pues no importa. Nada cuenta que el Alto Turia sea uno de los pulmones de la comunidad, bueno sí, mantener la delegación del IES La Serranía en Alpuente, eso sí que cuenta. Ahí no salen los números ni al Botànic, ni al Consell actual, pero ahí sigue y seguirá a pesar de rozar la cifra de profesor por alumno y conseguir las becas de comedor o transporte, a pesar de vivir a diez minutos andando del centro educativo.

Y el lobo sigue enseñando la patita. Para muestra el titular del 20 de abril de 2024: "El Consell cambiará la Ley de Despoblación". Más de lo mismo. Mostrar poco a poco el desinterés por el desarrollo rural, cortar alas recortando presupuesto y dejando que nuestros pueblos sigan la línea mortuoria que están llevando: cada vez seremos menos, tendremos menos recursos y no tendremos futuro. No creo que cacen al lobo y menos que debe de enseñar todas sus patas.