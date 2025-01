Pedralba presenta una queja oficial al Cecopi contra la desescalada

El equipo de gobierno de Pedralba no sale de su sorpresa desde que el viernes se enteraron, vía correo electrónico, de que el Centro de Coordinación Operativa Integrada (Cecopi) les anunciara que bajaban en la escala de emergencias del nivel 2 al 1, considerando que aunque su situación «ha mejorado de forma notable, todavía pueden requerir actuaciones puntuales», según anunció el propio organismo. Una consideración que no se ajusta a la realidad de Pedralba porque, en palabras de su alcalde, Andoni León, «nos comparan a municipios como Llíria, Villar o Titaguas, cuya afección es mucho menor que en Pedralba», explica. Por ello, y dado que no puede asistir al Cecopi al no formar parte de los 28 municipios que siguen en el nivel alto de emergencia, León explicó que les han emplazado a presentar una queja formal -vía correo electrónico también- donde explique los motivos por los que no están de acuerdo en bajar de nivel.

El alcalde señala que se han enumerado todas las actuaciones que quedan por realizar en el municipio, que prácticamente son todas. «No solo es que tengamos víctimas mortales, es que a una de ellas todavía no la hemos encontrado, sigue desaparecida», señala. «Aún hay 250 viviendas que están afectadas y 50 familias están reubicadas porque esa afección se ha producido sobre su primera vivivienda, no una de verano», continúa. Y termina: «Todo eso sin tener habilitada la red de agua potable habitual y el Parque Natural del Túria completamente destrozado». «No entendemos que nos pongan a ese nivel y se vaya a retirar la Unidad Militar de Emergencias y los bomberos, solo tendremos operarios nuestros y de la diputación», dice León.

De ahí que espera que hoy sea atendida esta queja. En la decisión de desescalar que se tomó el viernes pasado, también se fijó que las reuniones diarias de este órgano de emergencias pasarían de tener una frecuencia diaria a dos veces por semana.

León sí ha tratado su disconformidad con el subdelegado de Gobierno, José Rodríguez Jurado, a quien le ha trasladado la necesidad de repensar esta decisión que tanto afecta a Pedralba. León ha recibido su apoyo y respaldarán su posición en la próxima reunión del organismo, que se espera para hoy.

«Diálogo permanente»

De hecho, ayer, el presidente Carlos Mazón fue preguntado por este asunto. Alegó a los indicadores «objetivos y técnicos» que el Cecopi había fijado para proceder a la desescalada y aseguró que existe un «diálogo abierto permanentemente» con los distintos ayuntamientos afectados. «Entiendo que es un tema de un diálogo entre los ayuntamientos y la Conselleria de Emergencias y a él me remito», zanjó.

Como Pedralba, Bugarra también ha desescalado al nivel 1 aunque su alcaldesa, Teresa Cervera, y su equipo de gobierno, no han tomado todavía una decisión respecto a qué hacer. En Chulilla, sin embargo, la desescalada se antoja más lógica ya que los daños están muy localizados en el entorno y no tanto en viviendas particulares.

Gestalgar, por contra, se mantiene en el nivel 2, teniendo una situación igual que la de Pedralba.

Germán Caballero

Esta información llegó el viernes a los alcaldes y alcaldesas en el correo electrónico diario de Emergencias sobre el parte meteorológico y demás consideraciones. La relación de municipios y su estado se encontraba en la segunda página. Tal como trascendió, el Cecopi se basó en 28 indicadores catalogados en 11 factores: recuperación de suministros básicos, recuperación de servicios, limpieza y retirada de lodos, restitución de campas, necesidades de albergue y asistencia, educación, sistema sanitario público, seguridad pública, la contaminación medioambiental, infraestructuras y cauces y barrancos. Estos indicadores llevaron a 75 municipios a pasar de nivel 2 al 1.