Villar pide tres millones para reparar infraestructuras por todo su término

Han pasado más de tres meses y las estimaciones de los daños y las reparaciones previstas se concretan cada vez más. Sobre todo en municipios alejados de la zona cero pero afectados también por la dana. En el caso de Villar del Arzobispo, no por la riada, sino por la fuerte tromba de agua que no dejó de descargar en la fatídica tarde del 29 de octubre. El ayuntamiento cifra los desperfectos en 3,05 millones de euros, agrupados en 15 apéndices según su tipología. La mayoría se concentran en el casco urbano, donde los daños alcanzan un valor de 1,4 millones de euros, mientras que la reparación de caminos viarios son 843.412 euros.

Lo más urgente, sin embargo, que ha tenido que asumir el consistorio con sus propios fondos ha sido la reparación de las instalaciones para suministrar agua potable al casco urbano, que se cifra en 187.798 euros. Unos gastos para los que se encomiendan a las ayudas de las difernetes administraciones, si bien han tenido que pelearlo: el Villar no fue incluido en el primer decreto de ayudas -como otros municipios serranos- pero sí en el segundo, y ahora tienen que pelear porque esas ayudas puedan estirarse y cubrirlo todo. De momento, lo anunciado no es esperanzador, ya que las ayudas del Gobierno Central no han incluido en esta primera remesa al municipio y las ayudas de la Generalitat son de 58 millones para toda la comarca.

La Diputación de València, por su parte, les ha asignado una ayuda de 150.000 euros que podrá aliviar la presión financiera a la que el consistorio se ha sometido al tener que abonar, por la vía de urgencia, para acceder al Pozo de Cerro Gordo ante la destrucción del Canal del Camp de Túria, que se encarga de suministrar agua potable al municipio y que ya ha sido reparado. Sin embargo, estuvieron más de un mes sin poder hacer uso del agua hasta que se habilitó el acceso a esta infraestructura, de la que ya se habían realizado sondeos en la anterior legislatura de la Generalitat, lo que facilitó y agilizó el suministro.

Según la relación de daños recopilada por el consistorio, a la interrupción del suministro de agua en la planta potabilizadora se suma el hundimiento parcial del colector general de desagüe de la EDAR, así como el hundimiento del camino Fuente Raimundo. También destacan la rotura de canalización de agua potable a un grupo de viviendas diseminadas y el atasco y rotura de sumideros pluviales y del colector de aguas pluviales en la avenida de la Hermandad, en la avenida Ingeniero Tamarit, en la Baronía y en la calle Castellón. También en la avenida de la Hermandad se han producido arrastres y hundimientos, como en el polígono industrial de La Loma. Además, se han recogido derrumbes en el muro de contención de la calle Cabiscol, una de lasmás dañadas, además de daños parciales en toda la red de caminos rurales que dan acceso a los campos agrícolas de los que vive el municipio.

«Hemos tenido que pelear por ser incluidos en el decreto para poder acceder a las ayudas, tanto el consistorio como los particulares que han tenido daños en sus viviendas», explica María Ángeles Beaus, alcaldesa del municipio.

Aprendizajes post pandemia

Contra lo sucedido en l’Horta y la Ribera, en esta zona de la Serranía los daños los produjo la fuerte lluvia que en este municipio alcanzó los 200 litros por metro cuadrado con fuerte intensidad. Beaus explica que tal como recibió la alerta roja vía SMS por la mañana, lo tuvo claro: «La pandemia nos enseñó muchas cossas y tal como recibí el aviso, convocamos al Cecopal y decidimos suspenderlo todo a partir de las 14 horas». Beaus explica que el municipio recibe docentes de todas partes de la comarca así como estudiantes que se desplazan en autobús, a través de tres líneas, desde diez municipios diferentes al IES La Serranía. «Teníamos claro que no podíamos exponerles a ningún peligro, así que medio día todo el mundo volvió a sus pueblos», recuerda.