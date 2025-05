La Reserva de la Biosfera del Alto Turia cierra el hermanamiento en Italia

Una delegación formada por 30 personas del Alto Turia —entre representantes políticos, ciudadanía, empresariado local y personal técnico— viaja a Italia, del 21 al 24 de mayo, para culminar el proceso de hermanamiento con la Reserva de la Biosfera de Collemeluccio-Montedimezzo Alto Molise. Se trata del primer hermanamiento formalizado por una Reserva de la Biosfera en la Comunitat Valenciana y uno de los primeros en España.

La visita forma parte del proyecto europeo MABTWIN: Citizens and Biosphere Reserves Town Twinning: exchange of good practices on biodiversity, climate change adaptation, sustainable food between local communities, financiado por el programa CERV Town Twinning de la Comisión Europea, que promueve el intercambio de buenas prácticas en sostenibilidad, conservación de la biodiversidad, participación ciudadana, patrimonio histórico cultural, turismo responsable y gobernanza participativa entre territorios rurales europeos.

Proyectos vinculados

Durante el encuentro se desarrollarán workshops, conferencias, charlas participativas, visitas técnicas y mesas redondas que permitirán conocer de primera mano la realidad del Alto Molise su patrimonio natural y cultural, la producción local agroalimentaria y se analizarán diferentes sistemas naturales de conservación y especies y hábitats Natura 2000 de la Unión Europea, así como la construcción y fortalecimiento del papel de las personas en las Reservas de la Biosfera y proyectos vinculados a la conservación de la biodiversidad.

La clausura

El acto de clausura incluirá una visita institucional al santuario de los pueblos itálicos en Pietrabbondante, así como la entrega oficial de la placa conmemorativa del proyecto.

Este intercambio simboliza el inicio de una colaboración estable y a largo plazo entre ambas Reservas de la Biosfera, con el objetivo de reforzar la identidad europea y las oportunidades de desarrollo sostenible en territorios rurales.