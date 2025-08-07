Campo de Arriba celebra su primera feria del vino

La aldea de Campo de Arriba, perteneciente al municipio de Alpuente, ha vivido este jueves una jornada muy especial con la celebración de su primera feria del vino, vermut y gastronomía, organizada con gran entusiasmo por la Comisión de Fiestas en el frontón de la localidad.

Este evento buscaba poner en valor la tradición vitivinícola de la zona y acercar a vecinos y visitantes algunas de las propuestas más destacadas del vino de autor y artesanal de la comarca. A lo largo de la mañana, se han ofrecido catas por las propias bodegas participantes, y el público puede degustar diferentes vinos elaborados con variedades autóctonas, especialmente la Merseguera, muy representativa de estas tierras del Alto Turia.

La gente disfrutando de la primera edición de este evento / L-EMV

Oferta vinícola

La feria cuenta con la participación de cuatro firmas destacadas del mundo del vino que traen hasta Campo de Arriba la esencia de sus viñedos y el carácter de sus vinos.

En primer lugar, Terra d’Art de Ahillas, bodega situada a más de 1.000 metros de altitud en el paraje de Ahillas (Chelva), especializada en vinos de autor ecológicos. Destacan por su trabajo con variedades como la Merseguera, con la que elaboran su reconocido Flor de Ahillas Blanco, y por su enfoque artesanal, respetuoso con el entorno y con mínima intervención.

Después, Benvolgut, una propuesta joven e innovadora que está ganando reconocimiento en el panorama del vino valenciano por su estilo fresco, directo y elaborado con mimo en pequeñas partidas. Le sigue 2L de Aras, bodega asentada en Aras de los Olmos, que trabaja con un fuerte compromiso con el territorio y la calidad. Sus vinos reflejan el carácter de la Serranía y la riqueza del terruño.

Empresa de vinos "Benvolgut" / L-EMV

Por último encontramos La Vidrioteca, firma que apuesta por el diseño y por dar una segunda vida al vidrio, apostando por una experiencia que va más allá del paladar.

"Una experiencia completa"

Durante el evento, las bodegas realizan catas alternas en las que presentan sus distintas variedades y métodos de elaboración. Paralelamente, los festeros de Campo de Arriba ofrecen copas acompañadas de tapas tradicionales, para que la experiencia sea completa y accesible a todos los públicos.

La feria nace con vocación de continuidad y con el objetivo de recuperar el vínculo de la aldea con el vino. Campo de Arriba contó durante décadas con la cooperativa Santa Bárbara Los Campos, un símbolo de la producción vitivinícola local, actualmente cerrada. Hoy, los vecinos quieren reactivar esa memoria colectiva apostando por vinos de calidad, sostenibles y de autor, como los que se elaboran en los pueblos cercanos.

Un evento que pretende quedarse / L-EMV

El evento no solo pretende ser una degustación, sino también un homenaje al pasado agrícola de la zona y una apuesta por su futuro. La Merseguera, uva blanca autóctona de la Comunidad Valenciana y especialmente presente en estas tierras altas, será una de las grandes protagonistas del día.

Con esta feria, Campo de Arriba se suma a la tendencia de pequeñas localidades que reivindican su identidad a través del producto local, el paisaje y la cultura. La Comisión de Fiestas invita a todos los vecinos, visitantes y amantes del vino a participar en esta cita única en el calendario festivo de la aldea, en pleno corazón de la Serranía.