Bendición de un cuadro de San Juan Bautista en la iglesia de Chelva

La localidad de Chelva se prepara para un emotivo acto religioso y cultural de gran relevancia con la bendición de un nuevo cuadro que representa a San Juan Bautista en el río de Chelva. La obra, creada por el artista holandés Ben Lustenhouwer, afincado en esta localidad valenciana, será bendecida el próximo 20 de agosto de 2025, miércoles de la semana de Fiestas Patronales, a las 11:30 horas, por el párroco de la villa, Carlos Camallonga, y estará destinada a ocupar un lugar destacado en la iglesia arciprestal de Nuestra Señora de los Ángeles de Chelva, convirtiéndose en un nuevo símbolo de devoción.

El cuadro, una pieza de gran detalle y simbolismo, muestra a San Juan Bautista en un entorno natural, el río de Chelva, acompañado de un cordero, símbolo de su mensaje de humildad y redención. La obra refleja el talento y la sensibilidad de Lustenhouwer, quien ha sabido fusionar su estilo personal con los valores espirituales y culturales de la villa.

Un cuadro para todos

La bendición se realiza en una fecha muy especial, el 20 de agosto es el día que, tradicionalmente, la parroquia de Chelva festeja a Nuestra Señora de Los Ángeles, titular de la magnífica iglesia Arciprestal de la localidad. La celebración incluirá la participación especial de la rondalla de Benacatacera y del coro de la Parroquia de Chelva, que interpretará una pieza musical en honor a San Juan Bautista, enriqueciendo la solemnidad del acto.

La obra de Lustenhouwer captura la esencia espiritual de San Juan Bautista en un entorno emblemático como “la Playeta” del río Chelva, un lugar profundamente arraigado en la identidad de la localidad. Este cuadro no solo embellecerá el templo, construido en el siglo XVII, sino que también reforzará el vínculo entre la comunidad, su fe y su patrimonio cultural.