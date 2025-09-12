Tuéjar celebra este fin de semana el III Festival de Buitres

El diputado de Turismo y Deportes de la Diputació de València, Pedro Cuesta, ha participado esta mañana en la apertura del III Festival de Buitres de Tuéjar, en el que colabora la corporación provincial. El festival se celebra desde este viernes hasta el domingo y está organizado por el Ayuntamiento de Tuéjar en colaboración con la empresa especializada Numenius. Así el acto también ha contado con la participación del alcalde de Tuéjar, Carlos Tarazón, y el responsable de la empresa Numenius Tours, Virgilio Beltrán.

“Es un certamen que aúna diversas actividades ligadas al ámbito ornitológico y la naturaleza, un sector en alza en el turismo de la provincia de Valencia y por el que también apuesta la Diputación de Valencia impulsando programas específicos como el de ‘Birding por el Interior’, que promueve el turismo de observación de aves de la provincia”, ha subrayado.

El responsable provincial ha apuntado que “se trata de experiencias que contribuyen al posicionamiento turístico de las zonas en que se desarrollan y son muy positivas desde el punto de vista de la protección y cuidado del medio ambiente, además de contribuir a la desestacionalización de los flujos turísticos en el territorio”.

Programa del festival

Durante tres días, el festival ofrece un programa de actividades para todos los públicos con rutas ornitológicas, talleres de fotografía de naturaleza y anillamiento, charlas y tertulias, exposición de material relacionado con la observación de aves, proyección de películas e, incluso, degustaciones de productos artesanos, entre otras actividades.

Esta mañana se ha dado a conocer también el proyecto Birdeo, una iniciativa nacional financiada por la Unión Europea que enriquecerá la oferta de ecoturismo de Tuéjar y potenciará la biodiversidad y los valores naturales del Alto Turia, declarado Reserva de la Biosfera.