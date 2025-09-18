La carrera Guerrillero Romeu, un impulso para recuperar Sot de Chera tras la dana

Sot de Chera tiene naturaleza, calles con encanto y un club de montaña completamente volcado en devolver la vida a un pueblo que sufrió las consecuencias de la fatídica dana que, hace ya once meses, golpeó parte de la provincia de Valencia.

Es desde este escenario desde el que surge la segunda edición de la carrera Guerrillero Romeu Mountain Festival, organizada por el Club de Montaña Ribazo Trail, de Sot de Chera. Una carrera con un claro objetivo, recuperar el pulso de un pueblo duramente castigado por la riada del pasado 29 de octubre.

"Estamos muy ilusionadas con el evento porque implica, de una manera u otra, a todo el pueblo. Después de un año duro tras la tragedia de la dana, todos juntos hemos preparado un fin de semana repleto de actividades atractivas para vecinos, corredores y visitantes. Esperamos que este fin de semana llene de vitalidad nuestro pueblo", explican María Gabarda y Sara Martínez, codirectoras de la carrera.

Tres rutas de trail

El Guerrillero Romeu Mountain Festival se presenta como un evento que aglutina en dos jornadas actividades deportivas, música, teatro y un mercadito de artesanía con productos de proximidad. Con tres carreras de 'trail' en el centro -de 12, 25 y 80 kilómetros, a gusto del corredor-, el objetivo de la organización no es otro que fomentar el deporte y dar a conocer la historia del Guerrillero Romeu i Parras, que forma parte importante de la cultura sotera.

Cartel del Guerrillero Romeu Mountain Festival / GRMF

Una historia que comienza el domingo 7 de junio de 1812, en el marco de la Guerra de la Independencia o Guerra del Francés. Tal como cuenta la organización en su página web, "en Sot de Chera hubo un encuentro entre diversas partidas de las guerrillas que operaban en el reino de Valencia para cortar las líneas de suministros que el mariscal Suchet mantenía desde València con Madrid. Este encuentro llegó a oídos de las tropas francesas que enviaron una columna de soldados a intentar capturar a los guerrilleros que estaban en la población. Sin embargo, la mayor parte de estos consiguieron darse a la fuga siguiendo las distintas sendas y caminos de herradura que, en las cuatro direcciones, partían del pueblo". Romeu fue uno de estos guerrilleros al que lograron apresar gracias a un chivatazo, y es quien da nombre a esta carrera.