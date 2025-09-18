Titaguas reúne cultura, innovación y juventud en el Talentum Rural Fest

El municipio valenciano de Titaguas será el escenario el próximo sábado 20 de septiembre del Talentum Rural Fest, un festival que combina innovación, música, talleres y naturaleza, con una amplia programación repartida en cuatro espacios temáticos: Vive, Aprende, Crea y Practica.

El evento busca poner en valor las oportunidades del medio rural a través de la tecnología, la creatividad y el emprendimiento. La jornada arrancará a las 11 horas con el acto inaugural en la plaza de los Graneros y continuará hasta la madrugada con actividades simultáneas en diferentes puntos del municipio.

Espacios temáticos con propuestas diversas

En el Espacio Vive, el público infantil contará con un programa especial a cargo de GomiAcademy en La Casa de las Luces, mientras que la tarde se completará con exhibiciones y espectáculos como el descenso de troncos por el Turia de los gancheros.

El Espacio Aprende concentrará ponencias y mesas redondas sobre emprendimiento y transformación en el medio rural. Entre ellas destacan las intervenciones sobre mujeres líderes, la aplicación de drones en el campo, la importancia del relevo generacional y los retos de la inteligencia artificial, con expertos como Daniel Alias y Clemen Domingo.

El Espacio Crea, ubicado en la Plaza de la Iglesia, acercará al público a propuestas artísticas como el mural en vivo, exposiciones fotográficas y talleres de técnicas artísticas como la cianotipia, guiados por Belén Collado y Shaun Elay.

El Espacio Practica desplegará tres carpas en la Plaza de la Iglesia dedicadas a la formación aplicada. Habrá talleres de inteligencia artificial, marketing digital, seguridad en internet, teletrabajo, emprendimiento con abejas, cocina sin desperdicio y aplicaciones prácticas para el empleo.

Cartel del Talentum Rural Fest. / A. T.

Música y actividades complementarias

La música también tendrá un papel protagonista. A las 22.30 horas actuará LaPedrogil y a las 23.30 la fiesta continuará con la animación de Bamboleo Punto Arcoíris. Además, habrá foodtrucks en la zona de Graneros, una feria de orientación juvenil organizada por Tot Animació, talleres de chapas y entornos inmersivos en el salón de actos del Ayuntamiento.

El Talentum Rural Fest se presenta como una jornada de encuentro entre innovación, cultura y sostenibilidad, que reunirá a profesionales, jóvenes y vecinos en un mismo espacio para reflexionar sobre el futuro de los pueblos y la fuerza del talento rural.