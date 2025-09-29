Las comarcas del interior resisten a la primeras trombas de agua

Los municipios del interior han superado con solvencia las primeras horas de la alerta roja en Valencia por fuertes lluvias. Pedralba (Los Serranos) es uno de los municipios afectados por la dana del 29 de octubre de 2024 donde se han superado los 50 l/m2 en las primeras horas de la alerta roja en Valencia. En concreto, la localidad de la comarca ha alcanzado 56 l/m2. Su alcalde, Andoni León, expresa que "el municipio ha resistido a dos trombas fuertes de agua durante la madrugada sin incidencias".

La red de alcantarillado del municipio de Los Serranos ha funcionado bien y, de momento, "hay tranquilidad", manifiesta. Además, León explica que los vecinos y vecinas de Pedralba movieron los coches la tarde del domingo para trasladarlos a los puntos más altos de la localidad.

La alcaldesa de Buñol, Virginia Sanz, se ha reunido esta mañana con la Policía Local, Guardia Civil y otros miembros municipales para valorar la situcación en la localidad. "Han caído 35 l/m2 y hemos activado el edificio de la Policía Local como punto de encuentro para la ciudadanía", expresa Sanz. "Hemos cerrado carreteras que todavía están en reconstrucción por la dana, como la del puente del Hortelano", añade.

Asimismo, la alcaldesa de la localidad de la Hoya de Buñol explica que durante la noche ha habido varios desprendimientos de piedras en las carreteras que atraviesan el casco urbano, "pero ya están limpias y preparadas".

Expectantes a la tarde

En el Camp de Túria la situación es similar. El alcalde de Riba-roja de Túria, Robert Raga, comunica que la noche ha sido "normal" con unos 30-40 l/m2 de agua y que solo ha habido incidencias en una calle próxima al barranco del Pozalet, "pero que por el barranco del Poyo, la zona industrial y en urbanizaciones como la Reva, todo ha transcurrido con normalidad". No obstante, durante la noche tuvieron que cortar el camino de la Porcatera, que conecta con las áreas industriales, y la calle Jota que está pegado a la A-3, "pero ya está solucionado y abierto al tráfico".

Raga pide "tranquilidad y prudencia" para el resto del día e informa que el consistorio está coordinado para "posibles emergencias" y con el foco puesto tanto en el río Túria como en en los barrancos del Pozalet y del Poyo, "siempre que hay episodios de esta naturaleza hay cierta preocupación, pero estamos a la espera de ver como evoluciona el tiempo durante todo el día", concluye.

Por su parte, Ricardo Gabaldón, alcalde de Utiel, ha manifestado que de momento "está todo tranquilo" pero que están expectantes a lo que pase "a lo largo del día y durante la tarde, que es cuando se espera lo peor". El constistorio, tras su reunión del Cecopal, recomienda durante toda la alerta roja evitar desplazamientos; no transitar por zonas inundables; asegurar objetos en balcones y terrazas para evitar accidentes; que los vecinos que residen en plantas bajas cercanas al río suban a pisos superiores o se trasladen a viviendas de familiares más seguras; y estar atentos de la evolución de las aletras a través de canales oficiales como 112 GVA, AEMET o el propio ayuntamiento.