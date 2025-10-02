Pilar Bernabé, delegada del Gobierno: "Hemos destinado más de 26 millones de euros a la reconstrucción de Sot de Chera tras la dana"

La delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, ha visitado junto al presidente de la Sociedad Estatal de Infraestructuras Agrarias (SEIASA) del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, Francisco Rodríguez Mulero, las actuaciones del Gobierno de España tras la dana para la recuperación de los caminos rurales e infraestructuras agrarias en Sot de Chera. "Después de las lluvias de esta semana queríamos supervisar el ritmo de las obras, que no han parado, siguen funcionando, las máquinas están en marcha y así va a ser hasta que estemos no igual, sino mejor que el pasado 29 de octubre de 2024", ha expresado Bernabé.

Según ha comunicado la delegada, el Gobierno ha destinado más de 6 millones de euros para las comunidades de regantes, las explotaciones agrarias y caminos de los términos municipales de las dos poblaciones. En concreto, se han destinado más 4,8 millones de euros a actuaciones en caminos agrícolas; más de 1,1 millón de euros a obras en comunidades de regantes y cerca de un millón de euros en explotaciones agrícolas.

El total de la inversión

En total, el Gobierno de España, a través de diferentes ministerios, ha destinado más de 26 millones de euros a la reconstrucción tras la dana en Sot de Chera, de los que 11 millones de euros son para sufragar el 100 % de la reparación de las infraestructuras municipales.

La delegada ha subrayado que “es importante remarcar el esfuerzo del Gobierno en la reconstrucción de la provincia de Valencia. Una recuperación tras la dana que lidera el Gobierno de España”. Además, ha añadido que “la prioridad del Gobierno es que la provincia de Valencia no solo quede igual de cómo estaba antes de la dana, sino que mejore y sea más resiliente”.