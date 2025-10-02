La Serranía Music Fest: Excelencia artística y compromiso social en el corazón rural de Valencia

El festival La Serranía Music Fest, dirigido por la violinista Lucía Veintimilla, se celebrará del 3 al 5 de octubre en Villar del Arzobispo, Titaguas y Alcublas con una programación que reivindica el valor cultural de La Serranía y apuesta por el talento emergente y la descentralización artística.

La tercera edición del festival contará con la participación de grandes figuras del panorama musical internacional como el violinista Gordan Nikolić, el clarinetista Pablo Barragán, la pianista Noelia Rodiles, la violinista Lucía Veintimilla y el violonchelista David Rebull, en una edición que consolida al festival como un referente artístico en el interior valenciano.

Bajo la dirección de Lucía Veintimilla, artista valenciana con una sólida carrera internacional, el proyecto crece en ambición y calidad, manteniendo su esencia transformadora: llevar música de alto nivel a zonas rurales, visibilizar el talento joven de la Comuniatat Valenciana y promover valores como la inclusión, la accesibilidad y el arraigo territorial a través de la cultura.

Juventud, excelencia e impacto social

La programación arranca el 3 de octubre en la Residencia Las Suertes de Villar del Arzobispo con un concierto social e inclusivo protagonizado por el cuarteto Brass&Bass, integrado por jóvenes intérpretes de la comarca. La formación está liderada por Carla Macián, joven promesa del bombardino de solo 14 años, natural de Alcublas, y contará con un repertorio que fusiona música clásica, popular y contemporánea.

Este concierto representa el compromiso del festival con el acceso universal a la cultura, integrando a colectivos en riesgo de exclusión y apostando por la formación de nuevos públicos desde una perspectiva comunitaria.

Un diálogo violinístico entre siglos

El 4 de octubre, la Iglesia de Titaguas acogerá un recital de excepción con el prestigioso violinista serbio Gordan Nikolić, concertino de la London Symphony Orchestra y director de la Netherlands Chamber Orchestra, junto a Lucía Veintimilla, intérprete valenciana que ha desarrollado una carrera internacional como solista y músico de cámara.

El programa propone un recorrido por la historia del violín con obras de Leclair, Bach, Paganini y Prokofiev, y mostrará la versatilidad de ambos intérpretes en una velada que aúna virtuosismo, expresividad y profundidad estilística.

El gran cierre

El concierto de clausura, el 5 de octubre en la Iglesia de Alcublas, reunirá a cuatro de los solistas más destacados del panorama actual: el clarinetista Pablo Barragán, la pianista Noelia Rodiles, el violonchelista David Rebull y la violinista Lucía Veintimilla, quienes ofrecerán un programa que conecta la música popular, el clasicismo y la creación contemporánea.

Obras de Debussy, Falla, Gabriela Ortiz, Aperghis, Henryson y Mansurjan, entre otros, conforman una propuesta de gran riqueza estética que invita a redescubrir la música como vehículo de memoria, identidad y transformación.

Una apuesta por la descentralización cultural y la excelencia artística en el medio rural, La Serranía Music Fest refuerza en esta edición su identidad como proyecto de descentralización cultural con impacto real en el territorio, acercando propuestas de primer nivel a poblaciones alejadas de los grandes circuitos escénicos. El festival combina presencia internacional con una fuerte raíz local, incorporando artistas emergentes y escenarios patrimoniales como iglesias, espacios comunitarios y enclaves rurales.

El compromiso con el entorno se refleja también en la colaboración con instituciones locales y entidades sociales, que permite articular una programación inclusiva, sostenible y orientada a generar vínculos duraderos con la comunidad.