La Yesa se prepara para la primera moción de censura de su historia

La Yesa, un pequeño municipio de La Serranía con 250 habitantes censados, va a vivir un momento histórico en su vida política: el próximo lunes 6 de octubre se efectuará una moción de censura al gobierno del Partido Popular, impulsada por el PSPV-PSOE.

Esta será la primera vez en la historia del pueblo que se hace una moción de censura y la primera vez en toda la democracia que un partido de izquierdas conseguirá el ayuntamiento. Fue Carlos Fernández Bielsa, secretario general del PSPV en la provincia de Valencia, quien en la ejecutiva celebrada el jueves anunció que los socialistas ganarían "una alcaldía más".

Actualmente, el equipo de gobierno de La Yesa lo componen Julio Solaz Zuriaga (PP), el alcalde; Maria Cruz Almela Perez (PP), teniente de alcalde y concejala de Urbanismo, Cultura, Deporte y Hacienda; Francesc Josep Peñalver i Zuriaga (PSOE), concejal De Agricultura y Ganadería; Rafael Soler Monrabal (PSOE); y Julián Pinazo Martínez (PSOE), concejal de Pedanías y Servicios Sociales.

Corporación municipal

En las elecciones municipales de 2023, en las cuales votaron 160 personas, más 46 abstenciones, 4 votos nulos y 6 en blanco, el municipio obtuvo 5 escaños de los cuales 4 fueron para los populares y 1 para los socialistas. Sin embargo, a día de hoy el PSOE ostenta más concejalías que el PP.

Según cuentan fuentes solventes a Levante-EMV, esto se debe a que los concejales populares dimitieron por desavenencias con el alcalde, menos Maria Cruz Alameda (su mujer), y al funcionar con listas abiertas pasan al gobierno los siguientes más votados, en este caso Francesc Josep Peñalver y Rafael Soler, del PSOE.

Este es el contexto en el que llega la moción de censura a Julio Solaz del lunes, presentada el 18 de septiembre por registro de entrada al sectretario del ayuntamiento, en la que el candidato del PSOE para ostentar la alcaldía es Julián Pinazo, y el teniente de alcalde Francesc Josep Peñalver.

Vista del municipio de La Yesa, en Los Serranos. / L-EMV

Otras mociones de censura

En el último año, este es el tercer municipio en el que los socialistas van a llevar a cabo una moción de censura. Uno de los municipios que ya lo hizo fue Requena, en el que Mario Sánchez (PSPV-PSOE) recuperó la alcaldía el 5 de noviembre de 2024, en plena crisis por la dana, tras salir adelante la moción de censura planteada por el PSPV y el Partido de las Aldeas, socio de gobierno del PP hasta agosto.

El otro municipio fue Chiva, donde el 13 de diciembre de 2024 el socialista Ernesto Navarro asumió la alcaldía, 45 días después de la dana, devolviendo al PSPV el ayuntamiento de este municipio casi 20 años después.

Por otra parte, la última moción de censura en la provincia de Valencia fue en San Antonio de Benagéber (Camp de Túria) en el que Enrique Santafosta (no adscrito) alcanzó la alcaldía tras prosperar la moción de censura que promovió una concejala de Vox a Eva María Tejedor (UCIN).