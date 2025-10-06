La Yesa consigue su primer gobierno de izquierdas de la democracia

El pequeño municipio de La Yesa, en la comarca de Los Serranos, ha vivido un día que quedará en la memoria de esta localidad de menos de 250 habitantes. Por primera vez en la historia ha habido una moción de censura, que también por primera vez en la historia de la democracia le otorga la alcaldía al PSPV-PSOE.

El socialista Julián Pinazo ha salido del pleno municipal ostentando la vara de mando, un hecho que al inicio de la legislatura parecía imposible, ya que el PSPV solo consiguió un escaño en las elecciones municipales del 2023, frente a los 4 que ganó el Partido Popular, pero tras la dimisión de dos concejales populares y con el funcionamiento de listas abiertas de los municipios de menos de 250 habitantes, el gobierno pasó a estar formado por dos populares, el ex alcalde Julio Solaz Zuriaga y la teniente de alcalde Maria Cruz Almela y tres del PSPV-PSOE: ; Francesc Josep Peñalver, Rafael Soler Monrabal y Julián Pinazo Martínez, situación que ha llevado a esta moción.

Este hecho ha sido denunciado por Julio Solaz, que ha repartido a los vecinos asistentes al pleno tres hojas en las que demuestra su mayoría. "Fui el candidato más votado con diferencia, ahora hacen un gobierno desde la minoría, tendrán que enfrentarse a una oposición dura y vigilante”, ha expresado el popular.

El exalcalde y la concejala del PP se marchan del pleno. / Fernando Bustamante

Solaz añade que ha trabajado “por y para el pueblo” frase que ha hecho saltar las quejas y risas irónicas de los asistentes, en su mayoría varones de edad avanzada. A continuación, han procedido a la votación con el resultado esperado: tres votos a favor (PSPV-PSOE) y dos en contra (PP).

Tras la votación, el secretario ha dado por finalizado el pleno y Julio Solaz ha tomado la palabra para mostrar su rechazo a lo sucedido y ha tildado de “golpe de estado” la moción de censura.

"No gana ningún partido, gana la democracia"

Por su parte, Julián Pinazo ha manifestado que con este hecho quien gana “no es ningún partido político, es la democracia” y ha hecho referencia en presencia de los populares que, el hasta entonces alcalde, no daba opción a la “participación ciudadana” y que los plenos es “la voz del pueblo” y es lo que les ha impulsado a tomar esta decisión, además del uso que se le estaba haciendo a las subvenciones recibidas. “El dinero de todos los españoles hay que gastarlo en mejoras para el pueblo”.

Pinazo ha declarado que entra con el propósito “de hacer lo mejor para las personas y para el pueblo de La Yesa” y, fuera del pleno, ha dado palabra a los vecinos y vecinas asistentes, quienes han expresado los puntos en los que están descontentos y quieren que se mejore, en especial el gasto económico, el sistema de riego, los impuestos y la recogida de basura.

Antes de abandonar la sala, un vecino ha exclamado que este es “un día histórico” ya que “la izquierda no ha tenido nunca ni voz ni voto en La Yesa” y ha manifestado el deseo de que los socialistas “lo hagan bien”.