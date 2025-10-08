Agricultura invertirá 7,9 millones de euros en la modernización del sistema de riego en Pedralba

El Conseller de Agricultura, Agua, Ganadería y Pesca, Miguel Barrachina, ha visitado Pedralba donde ha visitado las obras de modernización de regadíos de la Comunidad de Regantes de Pozos El Palmeral que suponen una inversión de 7,9 millones de euros para modernizar el sistema de riego de 1.100 hectáreas que benefician a 700 regantes.

Barrachina ha explicado que “la Comunitat Valenciana es un ejemplo de la gestión eficiente del agua que necesitan nuestros campos y por eso es tan importante para este Consell seguir modernizando nuestros regadíos”.

El conseller de Agricultura ha explicado que, durante este año, su departamento está llevando a cabo una inversión de más de 40 millones de euros tanto “en actuaciones directas, como en subvenciones, a las diferentes comunidades de regantes para la modernización y la mejora en los sistemas de riego”.

Mejora de los sistemas de riego

“Pero no solo hacemos un uso eficiente del agua, sino que también garantizamos la mejora energética de nuestros sistemas de riego con la instalación de placas solares que nos permiten hacer más competitiva nuestra agricultura”.

Instalación de placas solares en Pedralba. / GVA

En este sentido, el conseller de Agricultura ha recordado que “el 74 % de la superficie de regadío de la Comunitat Valenciana ya dispone riego localizado, lo que nos permite tener una agricultura mucho más eficiente y en mejores condiciones de competir en el mercado”.

Además, “nuestro objetivo es mejorar la vida de nuestros agricultores porque con estas infraestructuras se incorporan tecnologías de última generación que contribuyen a una gestión más precisa y responsable de los recursos hídricos y del tiempo del agricultor”.

“Queremos que nuestra agricultura sea competitiva y atractiva para atraer a nuevos agricultores y gente joven al campo y, por eso, hemos sacado una orden de 29 millones de euros para garantizar el relevo generacional con ayudas a jóvenes y nuevos agricultores”, ha concluido.