Julián Pinazo, alcalde de La Yesa: "Voy a defender las causas del pueblo sin pensar en partidos"

La Yesa vivió el lunes 6 de octubre un acontecimiento histórico: por primera vez en la democracia se producía una moción de censura que daba paso a un gobierno de izquierdas. La pérdida de apoyos de Julio Solaz, alcalde por el Partido Popular, llevó a la dimisión de dos concejales de su propio partido y el único regidor del PSPV-PSOE que había al inicio de la legislatura, Julián Pinazo, es quien ostenta ahora la vara de mando, ya que, las listas abiertas provocó que los nuevo ediles que entraron a formar parte de la corporación municipal eran socialistas, provocando el vuelco de 3 del PSPV por dos del PP.

Julián Pinazo asume la primera alcaldía socialista con 68 años. Natural de La Yesa, reside en la La Cuevarruz, una pequeña pedanía entre La Yesa y Alpuente. Aunque por trabajo ha tenido que desplazarse a otras localidades, como Benissanó, siempre ha regresado al municipio de Los Serranos durante largas temporadas estivales. Actualmente, todavía se dedica al negocio de la miel, el que ocupa gran parte de su tiempo. Sin aparentes pretensiones políticas, Pinazo llega a la primera línea política de La Yesa para "mejorar la vida del pueblo", en el que ha formado una familia con su mujer, de Llíria, y sus tres hijos de 26, 30 y 33 años.

¿Cómo vivió la moción de censura, la primera de la historia?

Estaba un poco nervioso por las circunstancias, pero la gente nos mostró un gran apoyo a los que entrábamos. Es posible que el más nervioso de la sala fuese yo. Llevaba muchos papeles preparados, pero al final decidí expresarme con lo que sentía en el momento. Vi que, dado las formas del anterior gobierno, el pueblo nos apoyaba, al menos el 90 % de los que estaban, además de los comentarios que hemos ido recibiendo.

Julián Pinazo durante su intervención en la moción de censura celebrada el 6 de octubre en La Yesa. / Fernando Bustamante

¿Qué les llevó a esta situación en la que se produjo la moción de censura?

La dimisión de los concejales del Partido Popular por desacuerdos con el alcalde provocaron esta situación. Le comenté a Julio que tendría que asumir su responsabilidad y dimitir, pero me dijo que no. Al final, las dimisiones provocaron que fuésemos más concejales socialistas que populares y con la ley y la Constitución de nuestro lado, presentamos la moción de censura. Si él hubiese sido diferente, podríamos haber seguido hacia delante, pero sus formas no nos convencían. No seguía las costumbres del pueblo y no tenía en cuenta nuestras principales necesidades.

¿Qué siente al ser el primer alcalde socialista en la historia de La Yesa?

Me gusta más bien defender las causas del pueblo sin pensar en los partidos políticos. Las circunstancias son las que me han llevado hasta aquí. Cada uno tenemos nuestro propio interior y yo siempre he intentado votar a la persona que mejor lo va a hacer sin mirar el partido. Pero sí que me siento orgulloso y contento, aunque respetando todo y asumiendo las consecuencias que conlleva ser alcalde.

Fernando Bustamante

¿Cuáles son las principales necesidades en La Yesa?

Para el desarrollo de un pueblo tenemos que tener en cuenta una serie de factores que tengo en mente y que hay que trasladarlos a los órganos competentes. En primer lugar, las carreteras: veo muy conveniente mejorar los accesos al municipio y quitar curvas para dar más terreno a las zonas verdes. De este modo, mejoraría la conectividad en las carreteras, acortando ciertos tramos que permitan un ahorro de combustible y reducir la contaminación y plantar más pinos. Sería abordar tres puntos fáciles y muy necesarios en La Yesa, Higueruelas y Villar del Arzobispo.

Otra gran necesidad en La Yesa es el agua. En La Yesa tenemos agua, pero la tenemos limitada, y sin agua estamos atados al no desarrollo. El agua es primordial, además estamos pagando mucho porque tenemos dos pozos, que están casi juntos, y uno es muy hondo y cuenta mucho esfuerzo y dinero sacar el agua y con eso no podemos tener un gran desarrollo. No prometo nada, pero tengo el propósito de buscar una solución para tener más agua. Es difícil y otros gobiernos no lo han logrado, pero no tengo que tirar la toalla.

Entrada de acceso al municipio de La Yesa, en la comarca Los Serranos. / Fernando Bustamante

El tercer problema es que no tenemos una zona de urbanización. Si hubiese mejor comunicación vendría más gente, y si el suelo fuese más barato también. Hay familias que me han comentado que si hubiese más acceso serían más baratos los pocos solares que hay y bajaría el precio de las viviendas viejas. No vamos a atajar el problema de la despoblación si no solucionamos esto.

Otro aspecto importante es hacer una circunvalación para que no pasen los vehículos pesados por dentro del pueblo.

La despoblación preocupa en las poblaciones rurales. A La Yesa, un municipio con 235 habitantes censados pero con menos de un centenar de residentes en pleno invierno, ¿llegan nuevas familias?

Es un problema muy grande. No vienen muchas familias. Si vienen es porque tienen un puesto de trabajo, en este caso en el bar del ayuntamiento hay una familia numerosa que vino por ello, pero no hay prácticamente trabajo. La actividad industrial de La Yesa queda reducida a la mina en la que está arraigada una familia, así que no hay forma de que venga la gente aquí. Se podría hacer un polígono industrial, pero si no tenemos agua sobrada es muy difícil. Igual que la urbanización, creo que un polígono sería necesario para evitar la despoblación. También se podrían implantar energías renovables, sin que afecte a la población ni al entorno.