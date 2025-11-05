El alcalde de La Yesa (PSPV) rompe su pacto y cesa a los concejales socialistas

El pasado 6 de octubre cambió el rumbo político en La Yesa, un pequeño municipio de menos de 250 habitantes ubicado en la comarca de Los Serranos. Por primera en la historia, se produjo una moción de censura, al ex alcalde Julio Solaz (PP), que otorgó la alcaldía al grupo socialista de la localidad y la vara de mando cayó en manos de Julián Pinazo, convertido en el primer alcalde del PSPV-PSOEde la localidad en toda la democracia.

Esta moción de censura se fraguó como consecuencia de las dimisiones de dos de los cuatro concejales que el Partido Popular obtuvo en las elecciones municipales de 2023. De este modo, solo se quedó en el gobierno el entonces alcalde, Julio Solaz, y la teniente de alcalde, Maria Cruz Almela y el único concejal socialista, Julián Pinazo. Al funcionar con listas abiertas, los más votados para formar parte del equipo de gobierno, tras abandonar los dos populares por desavenencias con Solaz, fueron Francesc Josep Peñalver y Rafael Soler Monrabal, ambos del PSPV.

Tras estos movimientos, el equipo de gobierno pasó a estar formado por tan solo dos componentes del Partido Popular y tres del Partido Socialista, por lo que el PSPV presentó una moción de censura a Julio Solaz que fue aprobada por mayoría. De este modo, Julián Pinazo, el único concejal socialista presente en el inicio de la legislatura, obtuvo la alcaldía, y Francesc Peñalver pasó a ser primer teniente de alcalde y concejal de Medio Ambiente, Urbanismo y Montes; y Rafael Soler segundo teniente de alcalde y concejal de Bienestar Social, Educación, Cultura y Juventud.

Francesc Peñalver (izquierda), Julián Pinazo y Rafael Soler durante la moción de censura. / Fernando Bustamante

Sin embargo, este gobierno se ha desmoronado y no ha durado ni un mes en pie. El 3 de noviembre a las 22.03 horas, Francesc Peñalver y Rafael Soler recibieron una notificación en la que el alcalde Julián Pinazo les cesaba de sus cargos, quitándoles sus áreas y funciones y obligando a entregar en 24 horas todas las llaves, tarjetas o chapas de acceso, credenciales y cualesquier dispositivos o medios de acceso a dependencias, sistemas o servicios municipales que tuviesen en su poder.

"A las 8 horas dimitir; a las 22 cesar"

"Si hace tres meses me dicen que va a pasar esto, no me lo habría creído. Una persona que a las 8 de la mañana dice que va a dimitir y a las 22 horas nos cesa", expresa el socialista Francesc Peñalver. "Julián no es del partido. Yo le invité a entrar en nuestra candidatura por lo que pensaba que podía aportar como persona del pueblo, trabajadora. En las elecciones entró como el único del PSPV. Después, con la primera dimisión de los populares entré yo (Francesc) y, por último, Rafa. La presentación de la moción de censura se retrasó a consecuencia de las presiones recibidas por Pinazo, que exigía ser él el alcalde llegando a amenazar con ofrecerse al ex alcalde popular si no era él el nuevo alcalde", explica el hasta ahora primer teniente de alcalde.

A pesar de estas "exigencias", propusieron a Julián Pinazo, de 68 años, y salió investido alcalde en el pleno del 6 de octubre. Para ello, los tres socialistas acordaron "verbalmente" una serie de aspectos que tenía que cumplir Pinazo al tomar posesión del cargo. El primero, renunciar a las competencias que el anterior alcalde había asumido y devolver al pleno el ejercicio de sus funciones; el segundo, comunicar puntualmente y dar acceso a toda la documentación de todos los expedientes que se inicien en el ayuntamiento, en el momento que se generen y a lo largo de todo el proceso que siga la gestión de ellos a los concejales del Grupo Socialista; y el tercer aspecto, informar puntualmente y hacer partícipe a los concejales del grupo socialista de todas las gestiones, acciones y resoluciones realizadas por la alcaldía.

Los vecinos de La Yesa a las puertas del consistorio el pasado 6 de octubre, día que se efectuó la moción de censura. / Fernando Bustamante / Fernando Bustamante

"Una vez fue alcalde, se negó a cumplir este pacto", asegura Peñalver. Además, agrega que otros de los puntos que acordaron es la reducción del sueldo del secretario Raúl Marín Rubio "quien cobra 3.000 euros al mes y pensamos que es un sueldo excesivo para un municipio como el nuestro, pero una vez en el poder, Julián se ha negado a bajárselo. El secretario es el que sale ganando con todo esto, que no modifican su sueldo". "En definitiva, el acuerdo era trabajar en grupo. Ahora, creemos que quien gobernará será el secretario y Julio (PP). También creemos que hay intereses económicos detrás que tenemos que estudiarlos", manifiesta.

Francesc Josep expresa que "nos ha quitado las funciones, pero seguimos siendo concejales y vigilaremos lo que se hace desde la oposición". Además, los del PSPV "asumen su responsabilidad" por "invitarle a formar parte de la lista" y se disculpan con sus vecinos por "haber confiado en esta persona" y piden la dimisión de Julián Pinazo "como alcalde y como concejal de La Yesa".

La respuesta del alcalde

Por su parte, el alcalde Julián Pinazo explica que este cese se debe a "ataques continuados" hacia su persona y "comportamientos inapropiados" por parte de Peñalver y Soler. "Nos tenemos que respetar los unos a los otros y no pueden insultarme y perderme el respeto en los plenos. La legitimidad y la honradez tienen que estar presentes siempre", asegura el alcalde.

Además, Pinazo hace referencia a una moción presentada en el pleno para "rebajarle las competencias" y, según él, "controlarme más" - (según los socialistas, este es el acuerdo que habían alcanzado para proponerle como alcalde)-. "¿Cómo voy a confiar en personas que desconfían de mí?", expresa Pinazo, que asegura que estos dos motivos (las malas formas y la desconfianza) son los que le han llevado a decretar el cese de las funciones de los dos concejales. Sobre si expresó su voluntad de dimitir, Pinazo no se pronuncia; y sobre la bajada de sueldo al secretario, comenta que "ellos no saben la labor que realiza".