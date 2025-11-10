El puente de Pedralba multiplica por cinco su longitud para adaptarlo al nuevo cauce

El vicepresidente segundo para la Recuperación, Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio, Vicente Martínez Mus, ha visitado Pedralba para comprobar el avance en la reconstrucción del puente sobre el barranco que conecta con el río Turia, que ha multiplicado su longitud por cinco hasta los 45 metros para adaptarse a las nuevas características del cauce.

Como ha destacado Martínez Mus, en el marco del ‘Plan Endavant’, “la Vicepresidencia lleva a cabo diversas obras de emergencia en Pedralba para reparar los daños ocasionados en el entorno del barranco de Chiva con una inversión inicial prevista de 2,7 millones de euros, que finalmente superará los 3 millones de euros”. A estas actuaciones llevadas a cabo por la Dirección General de Infraestructuras Terrestres se suman otras que lleva a cabo la Generalitat por parte de otros departamentos.

Cabe recordar, que en Pedralba cayeron más de 411 litros el 29 de octubre, que se sumaron a lo que llovió aguas arriba. El aumento del caudal del barranco de Chiva a su paso por el municipio y la alta velocidad de circulación del agua por la fuerte pendiente, provocó numerosos daños en puentes, badenes y pistas forestales. Ante esta situación y para acelerar las obras de recuperación la Generalitat asumió las competencias municipales para llevar a cabo estas obras ante la petición del ayuntamiento.

Durante la visita, Martínez Mus ha explicado que el objetivo de esta obra, como el resto de las actuaciones que ejecuta la vicepresidencia segunda, es que los municipios dispongan de obras “más seguras y mejor preparadas frente a episodios de lluvias extremas”.

Estas actuaciones forman parte del plan Recuperem València. / GVA

De la misma forma, el vicepresidente ha recordado que principios de octubre se pusieron en servicio dos badenes sobre el barranco de Chiva, también llamado barranco de Cuchilla, “y ahora visitamos las obras que estamos ejecutando en el puente que resultó gravemente dañado por las inundaciones de octubre de 2024 para comprobar el avance de la estructura. La previsión es poder poner en servicio la estructura y el camino a principios de 2026”, ha incidido Martínez Mus.

Por último, el vicepresidente segundo ha remarcado que “nuestro compromiso es claro, por lo que hay que seguir avanzando, invirtiendo y mejorando para que lo que se perdió no solo se recupere, sino que vuelva más fuerte y con mayor garantía frente a futuros episodios de lluvia extrema”.

Estas actuaciones forman parte del plan Recuperem València, que ha supuesto la inversión de 52 millones de euros, y se iniciaron después de que la Generalitat asumiera las competencias necesarias para llevar a cabo la rehabilitación de infraestructuras en más de una veintena de localidades afectadas, debido a las dificultades de los municipios para asumir los trabajos y la necesidad de realizaros a la mayor brevedad posible.

Iniciativas ‘Plan Endavant’

Por otra parte, el vicepresidente ha desgranado otras iniciativas del ‘Plan Endavant’ relativas a restauración de caminos rurales (Camino de Mazcán, Chinela, camino junto al centro de bomberos) y áreas de uso público afectadas (Playeta Pedralba) y que se enmarcan en los objetivos B.02.03, C.6.2.

Como ha explicado el vicepresidente segundo, la recuperación de caminos “resulta esencial en un municipio agrícola como Pedralba para garantizar la accesibilidad de los agricultores y ganaderos a sus explotaciones, así como para fortalecer la vertebración del territorio y la actividad económica en el medio rural”.

Por otra parte, la restauración de áreas de uso público afectadas “permite la recuperación y la puesta en valor del entorno, el paisaje y la naturaleza de la zona, al tiempo que ayuda a fomentar el turismo rural que impulsa el desarrollo económico de Pedralba como municipio de interior”, ha indicado Martínez Mus.

Además, la Generalitat ha llevado a cabo trabajos de limpieza y retirada de residuos para la recuperación del Parque Natural del Turia, una iniciativa contemplada específicamente en el Plan Endavant en la Iniciativa C.9.4.

“Estamos recuperando la funcionalidad ecológica y dándole un uso seguro al Parque Natural del Turia. De cara al futuro, el objetivo no es solo reparar los daños, sino también implementar actuaciones que minimicen el impacto de futuros episodios meteorológicos que protejan este entorno natural”, ha concluido el vicepresidente segundo.

Martínez Mus ha estado acompañado por el secretario autonómico de Infraestructuras y Transporte, Javier Sendra; el director general de Coordinación, Control y Seguimiento, Carlos Llopis y la directora general de Infraestructuras de Transporte Terrestre, María José Martínez Ruzafa, y el alcalde de Pedralba, Andoni León, además de otros representantes municipales.