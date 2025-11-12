Levante-EMV lleva su Foro Más que Empresas a la comarca de La Serranía

Foro MQE La Serranía. / ED

La comarca de La Serranía, en el interior de la provincia de Valencia, está ubicada en un enclave único rodeado de naturaleza. La Reserva de la Biosfera Alto Turia comprende municipios como Aras de los Olmos, Benagéber, Titaguas, Tuéjar y Chelva. Su actividad económica está estrechamente vinculada al medio natural, por lo que la sostenibilidad y la innovación se vuelven aliados clave para afrontar los retos y aprovechar las oportunidades que ofrece el territorio para su desarrollo económico.

Para conocer de primera mano la situación económica y social que vive La Serranía, especialmente tras la dana del 29 de octubre de 2024, que impactó en municipios como Bugarra, Calles, Chulilla, Gestalgar, Pedralba, Sot de Chera, Benagéber, Chelva, Tuéjar o Titaguas, Levante-EMV ha organizado una nueva edición del Foro Más que Empresas, un ciclo de encuentros que cuentan con el impulso de la Diputació de València Vicepresidencia Primera Área de Comarcalización, Caixa Popular, la Confederación Empresarial de la Comunitat Valenciana (CEV) e Hidraqua y que están recorriendo todas las comarcas en las que este diario cuenta con presencia o con una delegación propia.

La cita tendrá lugar este 14 de noviembre en el Auditorio de Tuéjar. Moderada por la periodista y directora de Relaciones Institucionales de Prensa Ibérica en València, Silvia Tomás, servirá como punto de encuentro entre los distintos representantes de las administraciones locales y el tejido empresarial y asociativo para radiografiar el momento en el que se encuentra la comarca y cuáles son las prioridades para los próximos años.

La bienvenida del acto correrá a cargo de Carlos Tarazón, alcalde de Tuéjar, municipio anfitrión. Tras su intervención, el secretario autonómico de Industria de la Generalitat Valenciana, Felipe Carrasco, realizará la apertura institucional del encuentro.

Una mesa de debate

El foro contará, además, con una mesa de debate en la que se analizará el tejido económico y social de la comarca de La Serranía. En ella, participarán Míriam Mayordomo, vocal de la junta directiva de CEV Valencia y directora General de Grupo Acrismatic; Pilar Fandos, Gestora de Banca Empresa en Caixa Popular; Francisco Bartual, director territorial de Hidraqua-Grupo Veolia; Ramiro Rivera, alcalde de Titaguas; Rafa Darijo, presidente Mancomunidad Alto Turia; Alejandro Bermejo, CEO de Molduras Alto Turia y presidente de Fevama; e Inmaculada Mata Martínez, socia directora de Lem-on Energy.

Durante la charla, se pondrá el foco en la importancia de la colaboración público-privada para el desarrollo de proyectos que garanticen un crecimiento económico respetuoso con el medio ambiente. Así, municipios y empresas podrán compartir las iniciativas en materia de energía, sostenibilidad e innovación que está previsto desarrollar en el territorio. Las acciones para preservar y potenciar la Reserva de la Biosfera Alto Turia serán también serán otro de los puntos claves del debate.

Asimismo, se hará hincapié en los principales desafíos que afrontan el tejido empresarial de la comarca y los municipios del interior, como el reto demográfico o la falta de mano de obra, así como el papel que juegan la Mancomunidad del Alto Turia, una de las más antiguas de la Comunitat Valenciana con 31 años de historia, y empresas como Caixa Popular, Veolia o Lem-on Energy en el impulso de la comarca de La Serranía.

