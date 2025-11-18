«La concienciación es clave para preservar el medioambiente»

Francisco Bartual, director territorial de Hidraqua grupo Veolia, quiso reflexionar durante la segunda mesa redonda acerca de la labor que realizan en su empresa y de los problemas con los que se encuentran que, al fin y al cabo, no son tan distintos a los retos que pueden encontrarse a un nivel más local. Enfrascados en un espíritu de respeto al medioambiente y de intentar ser sostenibles, trabajan en tres líneas: el ciclo integral del agua, la reutilización del agua y la gestión de residuos, esto es, de intentar que llegue el mínimo residuo posible a los vertederos.

«Nuestro objetivo es estar cerca de las personas y entender sus necesidades. Trabajamos para que el municipio sea resiliente, por lo que el papel de la colaboración público-privada, la digitalización y la innovaciónes clave», explicó Bartual. Asimismo, añadió que, aunque en La Serranía cuenten con una gran oportunidad, como es el agua, todavía se debe avanzar para conseguir una «gestión más eficiente de los recursos», porque también se padecen épocas de escasez y sequías.

En cuanto a los incendios, Bartual observó una gran alineación con las acciones que realizan en Hidraqua, como es la gestión de recursos económicos, «un reto que intentamos afrontar de la mejor manera posible con las infraestructuras que tenemos».

Ponentes de la segunda mesa del Foro Más Que Empresas de la Serranía. / Fernando Bustamante

Por otro lado, junto a los Ayuntamientos de Paterna y Riba-roja, fueron capaces de captar una gran ayuda europea para el proyecto Guardian «Green Urban Actions for Resilient fire Defence of the Interface Area», que hoy en día es referencia a nivel europeo en la lucha contra los incendios.

«La Serranía tiene un 70 % de ámbito forestal, por lo que este proyecto sería completamente adaptable. Lo que conseguimos, también con la ayuda de la Universitat de València y la Universitat Politècnica de València, fueron unos fondos para generar una especie de interfaz entre la zona urbana y la boscosa, pero con un ámbito de prevención», manifestó el director territorial, quien reveló que se dedicaron a coger agua reutilizada de una depuradora para proteger la zona.

Concienciar y formar

Con respecto al ámbito más social, y muy en línea con la comarca, el director territorial expresó su preocupación por la concienciación y la formación, que es clave para que la sociedad se dé cuenta de lo importante que es el respeto por el medioambiente, la preservación de los recursos y la empleabilidad.

«Aunque somos una empresa que se centra en otras líneas de negocio, la empleabilidad es un tema que también trabajamos bastante. De hecho, tenemos algunas iniciativas y proyectos con los que intentamos estar muy cerca, sobre todo de los colectivos más vulnerables, para ayudarles a encontrar trabajo. Les hacemos una formación muy personalizada y no solo la adaptamos, sino que luego también hacemos un seguimiento», concretó.

«Hay que fomentar el teletrabajo para conseguir que más jóvenes se animen a trabajar aquí» Francisco Bartual — Director territorial de Hidraqua grupo Veolia

Sobre la digitalización en las infraestructuras, Bartual sitúa el reto en cómo tratar la información en cuestión y en que así como hay algunas instalaciones que se encuentran excesivamente digitalizadas, otras no lo están tanto. «Más allá de la búsqueda con la conectividad dentro de la comarca, también hay que hacer hincapié en cómo conseguir que más jóvenes puedan trabajar aquí, fomentando para ello el teletrabajo», detalló.

Como colofón, quiso dejar claro que, «como auténtico enamorado del ámbito rural y del territorio», no cree que las ciudades crezcan en detrimento del ámbito rural, sino que lo que se busca es una combinación entre calidad de vida, bienestar y oportunidades.