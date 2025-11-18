Tarazón: «Nos queda mucho trabajo, pero el futuro está en los pueblos»

Foro MQE La Serranía. / ED

La comarca de La Serranía tiene un importante potencial industrial por explotar, pero para su desarrollo es crucial «apoyar decididamente al tejido empresarial, facilitando la implantación de nuevos proyectos y acompañando a los que ya están en marcha, buscar alianzas público-privadas y apostar por la formación, innovación, energía sostenible y digitalización, sin perder las raíces y la identidad rural». Así lo defendió Carlos Tarazón, alcalde de Tuéjar, durante sus distintas intervenciones en el Foro Más que Empresas de La Serranía, celebrado el pasado viernes en el Auditorio Municipal de Tuéjar.

El primer edil hizo especial hincapié en la necesidad de impulsar la industria, porque es la que genera actividad económica, oportunidades, hace que la población se fije en el territorio y da trabajo de lunes a viernes. «El turismo, por su propia estacionalidad o por el tipo de empleo que crea, se convierte muchas veces en un complemento importante para las economías locales, pero no deja de ser un vaivén del verano o del fin de semana y un tipo de empleo que es muchas veces más precario», apuntó.

En este sentido, recordó que el 70 % del territorio de la comarca es forestal, y en el caso de Tuéjar la cifra asciende al 86 %. Sin embargo, no existe apenas industria forestal. «Teniendo la materia prima como la que tenemos, deberíamos de apostar en ese sentido», reiteró el primer edil. Desde el ayuntamiento, se está intentando fomentar este potencial forestal enorme que tienen los pueblos de la comarca. «Hemos sacado a licitación la compra de una planta peletizadora, que la vamos a instalar aquí en un almacén, con la idea también de generar ese empleo de lunes a viernes», compartió.

Asimismo, Tarazón valoró la importancia de trabajar de manera conjunta con las empresas para hacer frente a los retos a los que se enfrenta la comarca, como la despoblación, la falta de infraestructuras y la ausencia de formación y determinados perfiles profesionales. «Necesitamos por parte de las administraciones superiores una mayor flexibilidad para la implantación y el crecimiento de nuevas empresas, pero sobre todo para las que ya están. Además de una fiscalización más amable que entienda las limitaciones que supone producir e invertir en el interior de la España rural», aseguró.

Sobre su consistorio, el primer edil trasladó su compromiso de ser «una administración cercana, ágil y dispuesta a colaborar en todo». «Ningún municipio por sí solo puede afrontar todos los retos que tenemos por delante como comarca. En cambio, sí podemos convertir a La Serranía y Alto Turia en un lugar atractivo para trabajar, para emprender y, ante todo, para vivir», afirmó. Con todo, el alcalde de Tuéjar ha concluido que La Serranía «es un territorio cargado de oportunidades. Nos queda mucho por trabajar, pero el futuro está en los pueblos».