Inmaculada Mata: «El autoconsumo compartido es una inversión»

La participación de Inmaculada Mata, representante de Lem-on Energy en el Foro Más que Empresas de la Serranía, aportó una explicación clara, pedagógica y muy aterrizada sobre el papel del autoconsumo energético en los pequeños municipios. Su intervención ayudó a comprender cómo la energía solar, gestionada de forma inteligente, puede convertirse en una herramienta de ahorro, eficiencia y autonomía económica en territorios donde cada inversión pública debe justificarse con claridad.

La directora de Relaciones Institucionales de Prensa Ibérica en Valencia, Silvia Tomás, abrió la conversación pidiéndole a Mata que aclarara un concepto que genera dudas: la diferencia entre autoconsumo compartido y autoconsumo colectivo. Mata reconoció que existe un alto desconocimiento, incluso en zonas con potencial solar evidente. Recordó que las energías renovables han tenido una evolución desigual en España. «Hubo un intento de impulso en 2004 y 2005, pero se frenó con el impuesto al sol», señaló. Ese paréntesis dejó al sector prácticamente paralizado.

El cambio real llegó con el Real Decreto 244/2019, que permitió que cualquier particular, empresa o ayuntamiento pudiera instalar paneles fotovoltaicos y, además, recibir una compensación económica por los excedentes no consumidos. «Hasta entonces solo se podía aprovechar la energía en el mismo momento en que se generaba. Con la compensación de excedentes se abrió un mundo nuevo», subrayó. Este marco normativo reactivó el interés por la energía solar y permitió que empresas con trayectoria en el sector retomaran su actividad con fuerza.

«Los municipios pequeños son los grandes beneficiados de las ayudas del Ivace»

En este contexto surgió el autoconsumo compartido, regulado entre 2021 y 2022. Este modelo, según Mata, se adapta especialmente bien a los municipios pequeños, donde los edificios públicos se concentran en un entorno reducido y los consumos varían según la época del año. Explicó que el autoconsumo compartido permite que una sola instalación fotovoltaica —por ejemplo, en el tejado de un colegio o un pabellón municipal— abastezca simultáneamente a diferentes puntos de suministro. Esta versatilidad abre posibilidades muy prácticas: durante el curso escolar, la energía puede dirigirse al centro educativo; en verano, cuando el colegio cierra, los mismos paneles pueden abastecer la piscina municipal u otras instalaciones.

La comunidad energética, una opción

En este punto, Mata introdujo una puntualización clave para municipios y empresas: para instalar autoconsumo compartido no es necesario crear una comunidad energética. Este es uno de los malentendidos más habituales. «La comunidad energética es una opción, pero no un requisito», precisó. El reparto puede gestionarse directamente a través de la distribuidora, indicando los CUPS designados y decidiendo hora a hora, día a día y durante los 365 días del año a qué puntos debe ir la producción fotovoltaica. Esta capacidad de ajuste permite adaptarse a cualquier casuística: edificios con horarios cambiantes, instalaciones deportivas, alumbrado público o pequeños negocios del entorno.

A ello se suma la posibilidad de acumular energía mediante baterías para utilizarla en horario nocturno, lo que permite cubrir consumos como el alumbrado público o mantener determinados servicios municipales sin coste energético. «Los edificios municipales son perfectos para este modelo porque concentran su mayor consumo durante las horas de sol y permiten almacenar excedentes para la noche», explicó Mata.

Inmaculada Mata, de Lem-On Energy. / Fernando Bustamante

Durante su exposición, mencionó ejemplos reales de la comarca. Algunos de los asistentes —como Rafa, Ramiro o Carlos— ya han puesto en marcha instalaciones solares e incluso han impulsado comunidades energéticas locales. Estas experiencias sirven como referencia para otros municipios interesados en iniciar la transición energética.

Una parte sustancial de la ponencia se centró en las ayudas del Ivace, fundamentales para que los municipios pequeños puedan emprender proyectos de autoconsumo. Mata explicó que, en las últimas tres ediciones, estas subvenciones han sido especialmente ventajosas para localidades con menor consumo. «Los municipios pequeños son los grandes beneficiados. Cuanto más reducido es el proyecto, mayor es la puntuación y mayor el porcentaje de ayuda», detalló. Las subvenciones pueden llegar hasta el 62 % o incluso el 67 %, una cifra muy significativa para ayuntamientos con presupuestos ajustados.

Mata insistió en que el autoconsumo compartido no debe verse como un gasto, sino como una inversión que se transforma en ahorro directo: «Cada euro que no se destina a energía es un euro disponible para otras necesidades del municipio». En localidades pequeñas, donde el ciudadano percibe muy de cerca cómo se administra el dinero público, este ahorro tiene un impacto inmediato y visible.

Por último, subrayó el papel de acompañamiento que Lem-on Energy ofrece a ayuntamientos y empresas. La falta de información sobre ayudas, trámites y viabilidad es habitual. «Asesoramos en cada momento sobre qué ayuda solicitar y realizamos estudios de viabilidad para que cada proyecto tenga sentido y genere un ahorro real para el contribuyente», destacó.

Su intervención concluyó con un mensaje claro: «Transición energética, ¿por qué no?». Una invitación directa a que los municipios de la Serranía aprovechen el sol —abundante, gratuito y permanente— para impulsar su desarrollo y avanzar hacia un modelo energético más sostenible, eficiente y autónomo.