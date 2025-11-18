La Serranía recibe un total de 19,1 millones del Pla Obert d'Inversions

Las comarcas de La Serranía también han sido unas de las grandes beneficiadas por el Pla Obert d’Inversions -aprobado por el área de Cooperació Municipal de la Diputació de València que coordina la vicepresidenta primera Natàlia Enguix -, con un total de 19,1 millones asignados, lo que supone un 2,6 más que lo que recibieron en la legislatura anterior. Basado en criterios objetivos, equitativos y transparentes, este plan provincial representa el mayor esfuerzo inversor en la historia de la Diputació de València para mejorar las infraestructuras y la calidad de vida de los municipios valencianos.

Asimismo, permite, como novedad, la presentación de proyectos en cualquier momento del año, eliminando así la presión de los plazos y facilitando una gestión más eficiente y ajustada a las necesidades reales de cada municipio. El término de presentaciones se abrió en enero de 2024 y estará vigente hasta finales de septiembre de 2027.

Por otro lado, aunque no todos figuran en la lista oficial de pueblos afectados por la dana, Benagéber, Chelva, Tuéjar, Titaguas, Calles, Gestalgar, Chera, Sinarcas, Chulilla, Pedralba, Sot de Chera, Aras de los Olmos, Bugarra y Villar del Arzobispo sufrieron, en mayor o menor medida, daños. Unos daños para los que Egevasa, la empresa que preside Natàlia Enguix, fue de especial ayuda. En concreto, para abastecer de agua potable a lo vecinos de Sot de Chera y Villar del Arzobispo, que se habían quedado sin y tuvieron que permanecer casi más de dos semanas ausentes de uno de los servicios básicos.

Trabajo incansable

En un tiempo récord y como medida de emergencia, operarios y técnicos de la empresa pública Egevasa, con la ayuda de fontaneros de la Empresa Municipal de Aguas de Málaga (Emasa), lograron instalar una tubería de polietileno de 90 milímetros de diámetro que sirvió para reponer la conexión provisional entre el manantial y Sot de Chera, abasteciendo así a los más de 400 vecinos que se habían visto afectados. Unos días después, los esfuerzos se trasladaron hasta el canal que transcurre entre Benagéber y el sifón del Tiñoso para devolver también el agua a Villar.

La actuación coordinada por Egevasa en Sot de Chera y Villar es tan solo uno de los múltiples ejemplos del trabajo incansable que realiza la Empresa General Valenciana del Agua, con mayoría de capital público y dependiente de la Diputación, por todos los pueblos valencianos. Durante la dana, además, fue responsable de reparar otras problemáticas, y en palabras de su presidenta, recordó que estaban «a disposición de todos los municipios de la provincia que necesiten algún tipo de ayuda para resolver los problemas causados por el temporal en el suministro de agua potable», reafirmando, una vez más, su importante labor y preocupación social.