Alejandro Bermejo: "La reversión hacia lo rural exige infraestructuras"

Foro MQE La Serranía. / ED

Durante la segunda mesa del encuentro comarcal, Alejandro Bermejo destacó que la reversión hacia el medio rural es una tendencia real. Cada vez más personas buscan trasladarse desde ciudades saturadas a municipios más pequeños. «Valencia es la tercera ciudad de España, pero para alguien de Madrid o Barcelona, 45 minutos es cerca; aquí, una hora se percibe como lejos», explicó, subrayando que esta llegada de población supone una oportunidad si se crean condiciones para consolidar empresas y empleo.

Bermejo puso especial énfasis en la necesidad de infraestructuras y conectividad. Señaló que la falta de carreteras adecuadas, servicios digitales fiables y logística limita la competitividad de los negocios rurales. «Si me cuesta entregar pedidos o encontrar personal, necesito incentivos y apoyo para que mi empresa sea competitiva», afirmó, destacando que los emprendedores rurales son «héroes» que sostienen empleo y servicios esenciales.

El empresario defendió que la estrategia de desarrollo debe combinar industria, turismo y talento, sin depender de un solo sector. Destacó la importancia de planes de innovación y apoyo a emprendedores, para diversificar la economía y retener población. «No basta con mantener lo que hay; hay que crear valor y oportunidades, porque los territorios que solo dependen de lo turístico o estacional no se sostienen», recalcó.

Asimismo, Bermejo subrayó la necesidad de colaboración público-privada. Para él, el éxito de los proyectos rurales depende de la implicación de alcaldes y administración autonómica: «Los alcaldes se tienen que mojar, anticiparse y facilitar acceso a subvenciones y asesoramiento; nosotros hacemos el esfuerzo de quedarnos, pero necesitamos que nos apoyen».

Finalmente, insistió en que la Serranía tiene un potencial real, pero requiere articular recursos, objetivos claros y colaboración para consolidar empresas y fijar población. «Solo así se construye un proyecto de vida sostenible que combine identidad, calidad de vida y competitividad empresarial», concluyó, destacando la importancia de planificar estratégicamente para que los territorios interiores prosperen.