Alejandro Bermejo: "La reversión hacia lo rural exige infraestructuras"
El CEO de Molduras Turia dice que el interior necesita innovación, logística y colaboración público-privada
Durante la segunda mesa del encuentro comarcal, Alejandro Bermejo destacó que la reversión hacia el medio rural es una tendencia real. Cada vez más personas buscan trasladarse desde ciudades saturadas a municipios más pequeños. «Valencia es la tercera ciudad de España, pero para alguien de Madrid o Barcelona, 45 minutos es cerca; aquí, una hora se percibe como lejos», explicó, subrayando que esta llegada de población supone una oportunidad si se crean condiciones para consolidar empresas y empleo.
Bermejo puso especial énfasis en la necesidad de infraestructuras y conectividad. Señaló que la falta de carreteras adecuadas, servicios digitales fiables y logística limita la competitividad de los negocios rurales. «Si me cuesta entregar pedidos o encontrar personal, necesito incentivos y apoyo para que mi empresa sea competitiva», afirmó, destacando que los emprendedores rurales son «héroes» que sostienen empleo y servicios esenciales.
El empresario defendió que la estrategia de desarrollo debe combinar industria, turismo y talento, sin depender de un solo sector. Destacó la importancia de planes de innovación y apoyo a emprendedores, para diversificar la economía y retener población. «No basta con mantener lo que hay; hay que crear valor y oportunidades, porque los territorios que solo dependen de lo turístico o estacional no se sostienen», recalcó.
Asimismo, Bermejo subrayó la necesidad de colaboración público-privada. Para él, el éxito de los proyectos rurales depende de la implicación de alcaldes y administración autonómica: «Los alcaldes se tienen que mojar, anticiparse y facilitar acceso a subvenciones y asesoramiento; nosotros hacemos el esfuerzo de quedarnos, pero necesitamos que nos apoyen».
Finalmente, insistió en que la Serranía tiene un potencial real, pero requiere articular recursos, objetivos claros y colaboración para consolidar empresas y fijar población. «Solo así se construye un proyecto de vida sostenible que combine identidad, calidad de vida y competitividad empresarial», concluyó, destacando la importancia de planificar estratégicamente para que los territorios interiores prosperen.
