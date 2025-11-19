Ramiro Rivera: "Somos un espacio rural vivo y lleno de oportunidades"

Foro MQE La Serranía. / ED

Ramiro Rivera, alcalde de Titaguas, defendió con firmeza durante el encuentro comarcal la necesidad de reivindicar el valor del mundo rural y de seguir construyendo oportunidades desde lo local. «Hay que hablar de generar, de que este es un espacio rural vivo y que es maravilloso vivir aquí», señaló. Para Rivera, la clave es «quedarse con lo bueno», especialmente «la cercanía y el producto agroalimentario de calidad que existe en todos los sectores».

El alcalde recordó que el Alto Turia fue «el primer territorio de la Comunitat Valenciana declarado Reserva de la Biosfera», un reconocimiento que ―explicó― «costó diez años», durante los cuales los municipios implicados demostraron ser «resilientes, trabajadores y humildes».

La urgencia del suelo industrial

Rivera advirtió de que la disponibilidad de suelo industrial es mínima en la zona. «El único polígono es el de Titaguas, y aprovecho para decirle al secretario autonómico que necesitamos 300.000 euros para terminarlo», reivindicó.

A su juicio, ofrecer espacios adecuados «no es un capricho», sino una condición necesaria para atraer actividad económica: «A veces tienes que decir que venga la industria, pero eso es complicado. Pero sí las microcosas que se hacen son importantes».

También defendió la importancia de atraer y retener talento: «Creo que es positivo; hay muchas oportunidades. La gente es muy trabajadora, hay que labrar, cultivar…». Recalcó que las iniciativas pequeñas, como las panaderías o la producción de miel, «tienen un impacto brutal y hay que cuidarlas».

Rivera reivindicó el papel de la cooperación entre municipios: «La mancomunidad te da mucho y recibes poco en tu pueblo, pero globalmente recibes mucho. Y los pueblos tienen que tener un proyecto de futuro». Pese a las dificultades, celebró un dato especialmente alentador: «Estamos muy contentos porque este año van a nacer siete niños en Titaguas. Contentos porque sube la población, pero nos hacen falta muchas cosas».

El alcalde puso en valor las políticas que facilitan iniciar proyectos empresariales en el entorno rural. «Sobre el emprendimiento, una herramienta importante es el ticket rural: ayuda a emprender. Voy emprendiendo, voy madurando, y me quedo», explicó. Para Rivera, no se trata solo de atraer grandes empresas, sino de consolidar una base económica local sólida: “Las microempresas que ya existen y las pequeñas iniciativas rurales son esenciales. Las empresas nuevas llegarán si damos oportunidades».

En la última ronda del encuentro, Rivera reafirmó la idea que había vertebrado toda su intervención: «Somos un espacio rural vivo y hay oportunidades para crear un proyecto de vida».