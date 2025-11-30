Valencia consigue su primer Pueblo Más Bonito de España

A partir de 2026, la provincia de Valencia podrá presumir de tener su primer Pueblo Más Bonito de España, aunque por estos lares ya sabíamos de su belleza, ahora ha quedado reconocido oficialmente a ojos del resto del país. Se trata de la localidad de Alpuente, perteneciente a la comarca de Los Serranos.

Así se decidió el pasado viernes en la última Asamblea Nacional de la Asociación Los Pueblos más Bonitos de España que se celebró en Santillana del Mar (Cantabria), un encuentro que cada año reúne a los municipios que forman parte de esta prestigiosa red. Durante la sesión, se dieron a conocer los cuatro nuevos pueblos que pasarán a integrarse en esta asociación a partir del año que viene. Estos municipios son además de Alpuente, Oseira (Ourense), Santa Gadea del Cid (Burgos) y Vilanova dos Infantes (Ourense), localidades que, según explican desde la asociación "destacan por su riqueza patrimonial, su autenticidad y su compromiso con la conservación de su legado histórico".

Museo etnológico de Alpuente, en el antiguo horno municipal. / Levante-EMV

Para esta asociación, Alpuente se distingue por su extraordinario legado histórico. Su castillo de origen andalusí, el antiguo recinto amurallado y el trazado medieval de sus calles conforman un conjunto de gran interés. A ello se suman su impresionante acueducto, las huellas de dinosaurios halladas en su entorno y su museo paleontológico. En pleno paisaje de montaña, Alpuente ofrece un equilibrio único entre naturaleza, patrimonio e identidad rural.

De esta forma, este precioso municipio valenciano, consigue un hito y se suma al listado de pueblos bellos y que hay que visitar sin falta en la Comunitat Valenciana: Culla, Guadalest, Morella, Peñíscola y Vilafamés.

Si el lector decide preparar una visita a Alpuente para este finde semana del 6 de diciembre, esta ruta es un buen punto de partida.