El efímero gobierno socialista en La Yesa: Dimite el alcalde a los dos meses de la moción de censura

El pequeño municipio de La Yesa, de menos de 250 habitantes, no da para más sorpresas y cambios políticos. Si el pasado 6 de octubre la localidad de la comarca de Los Serranos era noticia porque se había producido la primera moción censura de su historia, que otorgaba el gobierno a la izquierda también por primera vez, ahora lo es por la dimisión del alcalde que fue investido fruto de ese proceso, Julián Pinazo (PSPV-PSOE).

Antes de llegar a esta situación, hubo un movimiento que hizo tambalear todo el equipo de gobierno y que ha acabado con la renuncia de Pinazo como alcalde, pero no como concejal ya que no ha dejado el acta, según ha podido saber Levante-EMV. El pasado 3 de noviembre, los concejales y tenientes de alcalde Francesc Peñalver y Rafael Soler (PSPV) recibieron una notificación en la que el hasta ahora alcalde Julián Pinazo les cesaba de sus cargos, quitándoles sus áreas y funciones y obligando a entregar en 24 horas todas las llaves, tarjetas o chapas de acceso, credenciales y otros dispositivos o medios de acceso a dependencias, sistemas o servicios municipales que tuviesen en su poder.

Estos dos concejales son los que apoyaron a Pinazo para llegar a la alcaldía, ya que este último era el que más votos obtuvo entre los socialistas en las elecciones municipales de 2023 y, antes de la moción, era el único concejal del PSPV frente a los cuatro del Partido Popular, entre los que se encontraba el ex alcalde Julio Solaz, la ex teniente de alcalde Maria Cruz Amela y otros dos concelajes que dimitieron dando paso a los socialistas Peñalver y Soler.

Fernando Bustamante

"Si hace tres meses me dicen que va a pasar esto, no me lo habría creído", expresaba el socialista Francesc Peñalver tras conocer su destitución. "Julián no es del partido. Yo le invité a entrar en nuestra candidatura por lo que pensaba que podía aportar como persona del pueblo, trabajadora. En las elecciones entró como el único del PSPV. Después, con la primera dimisión de los populares entré yo y, por último, Rafa. La presentación de la moción de censura se retrasó a consecuencia de las presiones recibidas por Pinazo, que exigía ser él el alcalde llegando a amenazar con ofrecerse al ex alcalde popular si no era él el nuevo alcalde", explicaba el hasta ahora primer teniente de alcalde.

Ahora, tras la celebración del último pleno, que tuvo lugar ayer lunes 1 de diciembre a las 9 horas, Julián reorganizó su gobierno y nombró teniente de alcalde a Maria Cruz Amela (PP), para acto seguido dimitir como alcalde y dejarla como alcaldesa accidental hasta que se celebre el próximo pleno extraordinario, que se tiene que convocar en un plazo de diez días y, si no hay más sorpresas, saldrá investida la popular como nueva alcaldesa de La Yesa con el apoyo del propio Julián y el exalcalde popular Julio Solaz, quien además es su pareja.

Recogida de firmas y manifestación

"Pensamos que la dimisión es consecuencia de la presión que ha recibido por parte de la acción ciudadana, ya que hemos iniciado una campaña de firmas para quitar a este tránsfuga de nuestro ayuntamiento", declara el socialista Francesc Peñalver. En total, han recogido casi 200 firmas en papel, lo que refleja el movimiento casi unánime del pueblo contra el mandatario. Además, según explica el del PSPV, esta recogida de firmas también denuncia el incremento "desmesurado" de la tasa de basura, "que ha subido un 700 %".

Asimismo, esta no es la única acción que van a llevar a cabo, pues el sábado a las 18 horas habrá una manifestación que partirá de la plaza del pueblo para pedir que no solo dimita como alcalde, sino también como concejal. "Le apoyamos para conseguir la alcaldía y nos ha traicionado, vamos a continuar luchando y presionando hasta que abandone", asegura Peñalver. "Pleno tras pleno la ciudadanía se le ha hechado encima y siempre dice que va a dimitir y abandonar todo y después siempre da una vuelta de tuerca más", añade.

Además, los socialistas también denuncian la "poca participación" que se le da a la ciudadanía, tanto a los que viven en el municipio permanentemente como los que viven en València por trabajo y acuden los fines de semana. "Pedimos que los plenos se convoquen en días y horas donde haya máxima afluencia y sin embargo, sin ir más lejos, este último se ha celebrado un lunes a las 9 de la mañana en el que, además, ha informado que han pedido la adeshión a la Red de Municipios Participativos Comunitat Valenciana en un pueblo en el que no promueven la participación".

Por su parte, Julián Pinazo todavía no se ha pronunciado tras intentar este periódico contactar con él para conocer los motivos de su marcha como alcalde. Sin embargo, con la destitución de los concejales socialistas explicó a este diario que se debía por "ataques continuados" hacia su persona y "comportamientos inapropiados" por parte de Peñalver y Soler. "Nos tenemos que respetar los unos a los otros y no pueden insultarme y perderme el respeto en los plenos. La legitimidad y la honradez tienen que estar presentes siempre". Pinazo también denunciaba que querían "rebajarle las competencias" y, según él, "controlarme más".