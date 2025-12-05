El PP puede recuperar la alcaldía en La Yesa con el apoyo del edil que se la arrebató

Tras la dimisión de Julián Pinazo como alcalde de La Yesa, tan solo dos meses después de la moción de censura que le llevó a conseguir la alcaldía, el pequeño municipio de la comarca de Los Serranos vivirá esta mañana, a las 9 horas, un nuevo pleno extraordinario para elegir a su nuevo alcalde o alcaldesa.

El 6 de octubre, Pinazo (PSPV) consiguió los votos para ser alcalde gracias al apoyo de sus compañeros socialistas Francesc Peñalver y Rafael Soler, quienes llegaron al gobierno a raíz de la dimisión de dos concejales del Partido Popular, lo que hizo que solo se quedaran dos regidores populares, el exalcalde Julio Solaz, al que se le realizó la moción de censura, y María Cruz Almela. Cabe recordar que este pueblo de menos de 250 habitantes funciona mediante listas abiertas, por lo que acceden al gobierno los candidatos más votados, independientemente del partido.

Como resultado de ese pleno salió el primer gobierno de izquierdas de la historia de La Yesa, aunque solo fuera por dos meses, ya que el pasado 3 de noviembre Julián Pinazo destituyó a sus dos tenientes de alcalde, Peñalver y Soler, por supuestos "ataques continuados" hacia su persona y "comportamientos inapropiados" como "rebajarle competencias" y "controlarle más".

En el siguiente pleno, el pasado 1 de diciembre, y contra todo pronóstico, Pinazo nombró como teniente de alcalde a María Cruz Almela (PP) y posteriormente dimitió como alcalde, sin renunciar al acta de concejal, por lo que Almela asumió la función de alcaldesa accidental hasta la celebración del pleno. Finalmente, la sesión se va a llevar a cabo en unas horas, aunque el PSPV-PSOE lo ha recurrido, así como recurrieron el último pleno extraordinario "porque la dimisión del alcalde no se encontraba en el punto del día".

Fernando Bustamante

La candidata, María Cruz Almela

El Partido Popular tiene todas las papeletas para recuperar la alcaldía, ya que cuenta con el apoyo de María Cruz Almela, Julio Solaz y Julián Pinazo, y la persona que aspira a salir elegida, si no hay sorpresas, es la alcaldesa accidental, quien sería la primera mujer en asumir la alcaldía en La Yesa. La votación contaría con los votos en contra de los dos concejales del Partido Socialista, Francesc Peñalver y Rafael Soler.

Esta jornada pretende caldear aún más el ambiente en el municipio, ya que mañana sábado hay convocada una manifestación para pedir que Julián Pinazo no solo dimita como alcalde, sino también como concejal. A las 18 horas, se iniciará una marcha desde la plaza del pueblo que pretende contar con el apoyo de la mayoría de vecinos y vecinas, que ya han mostrado su solidaridad con los socialistas al adherirse a una campaña de firmas escritas por el mismo motivo. También han lanzado una campaña de firmas a través de la plataforma change.org.