María Cruz Almela (PP) se convierte en la tercera alcaldesa de La Yesa en dos meses

Ya es oficial. El Partido Popular recupera la vara de mando en el municipio de La Yesa. María Cruz Almela (PP) ha salido investida nueva alcaldesa en el pleno extraordinario celebrado esta mañana con los votos a favor de Julio Solaz (PP) y Julián Pinazo (PSPV), quien llegó a la alcaldía a través de la moción de censura que el Partido Socialista llevó a cabo contra el exalcalde Julio Solaz. Así, Pinazo ha aupado a quienes tiró del gobierno, apartando a Francesc Peñalver y Rafael Soler (PSPV), que han votado en contra de la nueva alcaldesa.

Francesc Peñalver presentó un recurso para suspender la convocatoria de este pleno, ya que, según el socialista, la dimisión de Julián Pinazo no estaba en el orden del día del pleno del 1 de diciembre y, por ello, ha pedido que se declare nula la convocatoria del pleno extraordinario del 5 de diciembre. No obstante, el secretario ha desestimado su recurso y la sesión se ha llevado a cabo con normalidad.

De este modo, la popular Almela se convierte en la tercera alcaldesa de La Yesa en menos de dos meses, tras realizar durante menos de una semana la función de alcaldesa accidental al ser nombrada teniente de alcalde del dimitido Julián Pinazo, quien con anterioridad destituyó a sus compañeros de partido, Peñalver y Soler. El que ha sido el primer gobierno de izquierdas de la historia de La Yesa no ha durado ni dos meses y no ha estado falto de polémicas por los banzados de su candidato.

"El pueblo se ha levantado tras las votaciones, estaban indignados y querían denunciar al secretario por la gestión de los plenos", expresa una fuente del municipio a Levante-EMV. Con este ambiente, los vecinos y vecinas del municipio se citan mañana en una manifestación que partirá a las 18 horas en la plaza del pueblo y que esperan que sea multitudinaria.

Listas abiertas

Cabe recordar que este pueblo de menos de 250 habitantes funciona mediante listas abiertas, por lo que acceden al gobierno los candidatos más votados, independientemente del partido. En las elecciones municipales de 2023 el PP obtuvo 4 escaños y el PSPV-PSOE, 1. Fruto de este resultado, el alcalde fue Julio Solaz (PP) y la teniente de alcalde, María Cruz Almela. El único socialista fue Julián Pinazo, por lo que tras la dimisión de los otros dos concejales populares, y la llegada de los socialistas Francesc Peñalver y Rafael Soler, fue el candidato para sustituir a Solaz mediante una moción de censura.