María Cruz Almela, alcaldesa de La Yesa: "Voy a intentar apagar el incendio vecinal que ha propiciado el PSPV"

Después de unos meses de agitación social y política en el municipio de La Yesa, el Partido Popular recuperó la vara de mando en el último pleno extraordinario, celebrado el 5 de diciembre. María Cruz Almela (PP) salió investida nueva alcaldesa con los votos a favor de dos exalcaldes, Julio Solaz (PP) y Julián Pinazo (PSPV), tras la renuncia de Pinazo como alcalde dos meses después de su nombramiento a través de una moción de censura. Así, el socialista Pinazo apoyó a quienes tiró del gobierno, apartando a los concejales Francesc Peñalver y Rafael Soler (PSPV), que son los que le auparon para conseguir la alcaldía.

Ahora, Almela se enfrenta a una nueva etapa del gobierno, en la que pretende ser la alcaldesa hasta agotar la legislatura y devolver la "tranquilidad" a este pequeño municipio de menos de 250 habitantes en la comarca de Los Serranos, que han vivido con indignación todo este proceso.

Han sido unos meses de muchos cambios a nivel político en La Yesa. ¿Cómo vivió la moción de censura al anterior equipo de gobierno y la llegada de un nuevo alcalde?

El PSPV no ha dado razones de facto para esta moción en ningún momento. No hay justificación en negro sobre blanco para esta moción, excepto la posibilidad legal de hacerla por estar en mayoría en pleno. El mayor problema de todo esto son aquellos que emiten un juicio sin querer conocer ambas versiones, incluidos medios de información.

Julián Pinazo se alejó del PSPV y se acercó a ustedes, ¿cómo ha sido ese proceso?

Julián entró en la legislatura en tercera posición según la lista de resultados electorales, y desde el primer momento se le incluyó como uno más en el equipo de gobierno, teniendo concejalía y representaciones en organismos externos como el resto de los concejales (todos del PP). En el momento que sus compañeros del PSPV tomaron cargo y lo separaron de la línea de trabajo establecida desde 2023, todo se torció hasta la moción de censura. Lo que tenemos que pensar es: ¿qué vio en sus compañeros de partido o qué hicieron éstos, para que Julián les pusiera freno al mes de haber entrado en el equipo de gobierno municipal? ¿Qué le ha hecho recapacitar?

Mi equipo ha sido ajeno a todo este proceso puesto que desde la moción de censura nos vimos sometidos al ostracismo generado por el PSPV.

Ya como alcaldesa, ¿cómo afronta esta nueva etapa?

En 2023 me comprometí al cargo, y hasta el final de la legislatura contemplo cumplir con mi palabra. Afronto el cargo con responsabilidad.

Maria Cruz Amela (PP), alcaldesa, y Julio Solaz, exalcalde popular anterior a la moción de censura. / Fernando Bustamante

¿Qué planes tiene para La Yesa?

Volver a la tranquilidad, rebajar la crispación y la situación tan extrema que estamos pasando por toda la perorata que argumenta el PSPV sin fundamento, sólo para agitar al pueblo. Quiero intentar apagar el incendio vecinal que ha propiciado la izquierda, es una guerra sin sentido entre familias y amigos.

El vecindario, entre otras cosas, se queja de la subida de la tasa de la basura. ¿Va a haber alguna modificación?

La ordenanza es muy reciente y se debe de adaptar a la realidad que impone la Ley 7/2022.

¿Qué papel tendrá ahora Julián Pinazo, que sigue como concejal?

Yo sólo puedo responder por mí misma.

¿Cuáles son sus deseos para esta nueva fase?

Empatía y respeto, de todos y para todos.