Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Municipios cancelan clasesSuspensión clases ValenciaAemet alerta rojaDirecto temporalEvolución tormentasTiroteo en SídneyCachorros en Navidad
instagramlinkedin

La Guardia civil rescata a un menor y a una anciana en Pedralba en 24 horas

El joven de 14 años se había caído y estaba desorientado cerca de la "Cova del Pastor", mientras que la mujer de 80 años había sufrido una caída en su domicilio

Rescate al menor de 14 años en la zona de la “Cova del Pastor”.

Rescate al menor de 14 años en la zona de la “Cova del Pastor”. / Guardia Civil

Sara García

Sara García

Pedralba

La Guardia Civil rescató a un niño y a una mujer de 80 años en diversos puntos de Pedralba los días 6 y 7 de diciembre, en menos de 24 horas.

Según explica la Dirección General de la Guardia Civil, el menor sufrió una caída y permanecía desorientado junto a su madre, sin que pudieran indicar exactamente en el aviso dónde se encontraban, más que cerca de la zona de la “Cova del Pastor”, un entorno montañoso aislado y de difícil acceso en Pedralba.

En la búsqueda participaron Policía Local y Bomberos forestales además de la Guardia Civil, que fue quien finalmente localizó al menor de 14 años a las 17.40 horas, junto a un barranco y con varias lesiones. Posteriormente se pudo trasladar y fue atendido por los servicios sanitarios.

Segundo rescate

El segundo rescate se produjo la tarde del día 7, cuando la misma patrulla fue requerida porque una mujer de 80 años y con movilidad reducida había sufrido una caída y no podía levantarse. Con la coordinación con Bomberos, se pudo acceder al domicilio, donde se localizó a la mujer consciente y se le prestó, por parte de los guardias civiles, el primer auxilio. Con esto fue suficiente y no requirió la atención de los servicios sanitarios.

Las actuaciones han sido llevadas a cabo por agentes del Puesto de Benaguasil.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents