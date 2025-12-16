La Guardia civil rescata a un menor y a una anciana en Pedralba en 24 horas

La Guardia Civil rescató a un niño y a una mujer de 80 años en diversos puntos de Pedralba los días 6 y 7 de diciembre, en menos de 24 horas.

Según explica la Dirección General de la Guardia Civil, el menor sufrió una caída y permanecía desorientado junto a su madre, sin que pudieran indicar exactamente en el aviso dónde se encontraban, más que cerca de la zona de la “Cova del Pastor”, un entorno montañoso aislado y de difícil acceso en Pedralba.

En la búsqueda participaron Policía Local y Bomberos forestales además de la Guardia Civil, que fue quien finalmente localizó al menor de 14 años a las 17.40 horas, junto a un barranco y con varias lesiones. Posteriormente se pudo trasladar y fue atendido por los servicios sanitarios.

Segundo rescate

El segundo rescate se produjo la tarde del día 7, cuando la misma patrulla fue requerida porque una mujer de 80 años y con movilidad reducida había sufrido una caída y no podía levantarse. Con la coordinación con Bomberos, se pudo acceder al domicilio, donde se localizó a la mujer consciente y se le prestó, por parte de los guardias civiles, el primer auxilio. Con esto fue suficiente y no requirió la atención de los servicios sanitarios.

Las actuaciones han sido llevadas a cabo por agentes del Puesto de Benaguasil.